Другие участницы обвинили девушку в лицемерии.

Участница романтического реалити "Холостя" София Шамия покинула проект после конфликта с несколькими другими девушками.

В третьем выпуске 14 сезона предпринимательница Ирина Кулешина спросила у 21-летней Софии, имеет ли та опыт отношений со старшими мужчинами, напомнив, что Тарасу Цымаблюку 35 лет. Обладательница титула "Мисс Украина 2023" ответила, что два года была в отношениях с мужчиной, которому был 31 год.

После этого косметолог Оксана Шанюк заявила девушкам, что накануне они общались на кухне и она при Софии сказала, что не понимает, как та сможет строить отношения со старшим мужчиной:

"И тут София разворачивается, начинает ко мне бросаться: "Да сколько тебе лет, да тебе под 30, ты мне завидуешь".

Ирина заявила, что девушка держит себя достойно только на камерах, а в частном общении ведет себя иначе. После этого Оксана сказала, что к ней ходит беременная клиентка, которые якобы жаловалась на измены мужа с Софией. Она бросила девушке в лицо, что ей "стыдно за таких женщин".

София ответила, что не будет никому ничего доказывать. По ее словам, вокруг нее всегда много слухов из-за ее статуса "мисс". После этого она покинула зал и пошла собирать вещи.

Во время конфликта за нее вступилась только владелица салона красоты Надежда Авраменко, однако вскоре за ней последовали фэшн-фотограф Юлия Коренюк и проект-менеджер Анастасия Половинкина. Они пытались отговорить ее от решения оставить проект, однако София была непреклонна.

Напомним, в этом выпуске София Шамия заявила, что имела отношения с представителем японской преступной группировки.

