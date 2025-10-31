Зачем он понадобился россиянам на передовых позициях, остается открытым вопросом.

Во время боев на востоке Украины защитники взяли в качестве трофея настоящего бактрийского верблюда. Соответствующие кадры разошлись по Сети.

Первым об этом событии сообщило израильское издание Israel Hayom. Затем его публикацию перепечатал украинский государственный портал UNITED24 Media, чем фактически подтвердил достоверность приведенной информации.

Сообщается, что само видео опубликовало в Сети неназванное подразделение Сил обороны. На кадрах видно бойцов украинской армии, которые ремонтируют на дороге поломанный бронетранспортер М113, когда мимо них медленно проезжает белый пикап с привязанным к нему двугорбым верблюдом. В кузове пикапа можно заметить украинского солдата, так что это точно не гражданский транспорт.

"Подразделение, опубликовавшее видео, объяснило, что верблюда забрали с российской позиции, захваченной во время украинской атаки, и что животное, которое не встречается на равнинах восточной Украины, растерянно бродило вблизи позиции", - пишет Israel Hayom.

Российская "конница"

Как писал УНИАН, в начале этого года появились многочисленные свидетельства того, что россияне начали использовать на фронте ослов и лошадей для перевозки грузов в условиях нехватки современного транспорта. Эксперты предполагали, что это может быть локальной инициативой отдельных подразделений, где нашлись солдаты, умеющие работать с животными.

Однако в сентябре стало известно, что россияне пытаются использовать лошадей не только в логистических миссиях, но и непосредственно в штурмах. Речь идет о коннице в прямом смысле слова. Правда дальше локального эксперимента дело не пошло.

