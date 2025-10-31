Дания действительно обратила внимание на то, что самый большой остров мира фактически беззащитен перед российским вторжением.

После многочисленных заявлений Трампа о желании аннексировать Гренландию, Дания начала работать над тем, чтобы действительно защитить остров. Но не от США, а от России. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что разведывательные службы Дании за последний год несколько изменили риторику, признав высокие риски эскалации между НАТО и Россией в Арктике. В октябре датское правительство выделило второй арктический военный пакет, включающий инвестиции в дополнительные мощности для обороны на море вокруг Гренландии, морские патрульные самолеты для наблюдения за подводными лодками и борьбы с ними, больше арктических кораблей и ледоколов.

Перед тем, в сентябре Дания провела свои крупнейшие за последнее время военные учения в Гренландии. Если в прошлом такие мероприятия были сосредоточены на спасательных миссиях и гражданских задачах, то на этот раз готовились к войне.

Председатель Объединенного арктического командования в Гренландии генерал-майор Сорен Андерсен, описывает Россию как "региональную сверхдержаву в Арктике". Он акцентировал, что Москва за последние десятилетия создала свои базы и развернула наступательные возможности в регионе. Хотя сейчас российская захватническая армия прочно застряла в Украине, Андерсен ожидает, что после войны Москва перенаправит ресурсы на север, где развернет отработанные в Украине новые технологии. Датские разведывательные службы аналогично предупреждали, что в таком случае Россия сможет "представлять прямую угрозу для НАТО".

Да и просто сейчас Россия расширяет свой арсенал для потенциальной войны в Арктике. В июле Путин хвастался пополнением флота девятью подводными лодками за шесть лет, а также четырьмя атомными лодками последнего поколения класса "Борей-А", которые будут поставлены в ближайшие годы.

Посягательства нового президента США Дональда Трампа на Гренландию, хоть и вызвали волну возмущения в Европе, все же заставили Данию и ее европейских союзников обратить внимание на проблемы обороны этого региона. И сотрудничество с теми же США помогает в укреплении такой обороны.

Хотя сама Гренландия остается малонаселенной заснеженной пустошью, ее военное значение огромно. В случае войны США против России кратчайший маршрут для ракет и стратегических бомбардировщиков будет пролегать именно через северный полюс. Поэтому Гренландия является оптимальной точкой для размещения военных аэродромов и радаров. Отсюда также удобно наблюдать и за ситуацией в Северном Ледовитом океане и в Северной Атлантике, где могут действовать российские подводные лодки.

И проблема в том, что НАТО сильно отстает от России в арктическом вооружении. Кроме подводных лодок, Москва имеет самый большой в мире флот ледоколов, может разворачивать целые бригады, подготовленные к действиям в Арктике, не говоря о построенных за последние годы новых и модернизированных старых советских военных базах вдоль своего северного побережья. Все они с оборудованными взлетно-посадочными полосами, радиолокационными станциями и системами противовоздушной обороны.

Данию, наоборот, критикуют из-за устаревших радаров и стареющих патрульных кораблей. Военная инфраструктура Гренландии сосредоточена на западном побережье - того, что выходит в сторону Канады, а не России. Там мягче климат, больше населения и легче доступ к Северной Америке, но враг то - с противоположной стороны острова.

Российская угроза в Арктике

Как писал УНИАН, эксперты из Центра арктической безопасности и устойчивости университета Аляски назвали радары раннего предупреждения в Гренландии уязвимыми перед гиперзвуковыми ракетами России. А именно эти радары должны предупреждать США о ракетном нападении со стороны России.

Также мы рассказывали, что Дания призвала НАТО к серьезным действиям на фоне российских провокаций с дронами в Европе. В этом контексте премьер страны Метте Фредериксен заявила о необходимости усилить сотрудничество с арктическими странами для защиты Гренландии.

