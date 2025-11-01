"Посейдон" входит в линейку российского "супероружия", призванного достичь военного паритета с Западом.

Совсем недавно кремлевский диктатор Владимир Путин похвастался, что Россия испытала ядерно-питавшийся суперторпедный аппарат "Посейдон", который якобы неуязвим и мощнее ядерной ракеты. Хотя еще недавно он объявлял об испытании новой ядерной крылатой ракеты "Буревестник".

Этот шаг, по всей видимости, вызвал раздражение у президента США Дональда Трампа, пишет The Washington Post. Вслед за испытаниями он распорядился, чтобы Пентагон начал испытания ядерного оружия "на равных" с Россией и Китаем. Эти события подчеркнули нарастающий цикл "действие-реакция" в ядерной политике двух стран по мере того, как они все больше освобождаются от ограничений традиционных соглашений о контроле над вооружениями.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что испытания "Буревестника" - это "никоим образом не ядерный текст", и что якобы все страны развивают свои системы обороны, удивившись из-за решения Трампа о начале ядерных испытаний со стороны США.

СМИ пишет, что "Буревестник", и "Посейдон" входят в перечень "сверхоружия" России, представленный Путиным в 2018 году с большим освещением в государственных СМИ и рассматриваемый как явный сдерживающий фактор в отношении Запада. Во время презентации тогда один из видеороликов демонстрировал маршрут полета ракеты, в котором, как прославилось, в качестве цели значилась Флорида. Сообщается, что эти типы вооружения якобы являются ответом России на попытки Запада доминировать в военной сфере после отказа от ряда соглашений о контроле над вооружениями времён холодной войны.

"В последние годы они действовали высокомерно и самоуверенно, в иллюзии, что не встретят никакого сопротивления. А вот убедительный ответ России — "Орешник", "Буревестник" и "Посейдон"", — сказал российский сенатор Константин Косачев. Особенно "Посейдон" преподносится в России как меняющее правила игры средство разрушения государств, которое уничтожит побережья противников России.

Говоря об этом оружии, Путин заявил, что "ничего подобного в мире не существует и в ближайшее время не появится". И, конечно же, не забыл упомянуть, что перехватить такое вооружение невозможно.

"Посейдон" - что еще известно

Сообщается, что "Посейдон" разрабатывается для скрытного подводного перемещения по пути к уничтожению критической прибрежной инфраструктуры — военно-морских баз и портов. Длина аппарата около 20 метров, он слишком велик для самых крупных российских субмарин и требует собственной специально построенной подводной лодки для запуска.

В ноябре 2020 года Кристофер Форд, тогда помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения, заявил, что "Посейдоны" проектируются, чтобы "затоплять прибрежные города США радиоактивными цунами", однако вызывается скепсис относительно того, достаточно ли мощи таких взрывов для образования цунами.

"Стоит напомнить, что Советский Союз, по сути, изучал идею использования волн, похожих на цунами, для уничтожения прибрежных объектов, несколько раз. Однако каждое исследование приходило к выводу, что это не сработает, что идея "абсурдна", — отметил эксперт по российским ядерным силам Павел Подвиг.

Аппарат вообще не вписывается в привычные категории вооружений. "Посейдон" одновременно несёт ядерную боеголовку и оснащён собственным ядерным реактором, благодаря которому способен скрытно пройти океан практически на любую дистанцию, рассказал ведущий научный сотрудник программы изучения военного потенциала России в Центре военно-морского анализа (CNA) Майкл Б. Петерсен. Из-за этого его называют гибридом — чем-то средним между гигантской торпедой и автономным подводным беспилотником.

О "Посейдоне" остается несколько неизвестных величин, в том числе заранее загружаются ли в аппарат данные по целям и использует ли он спутниковую связь для наведения, отметил Петерсен. Сообщается, что он также может применять провод, лежащий на поверхности воды, чтобы получать такие данные, когда цель будет выбрана. Его военное применение в реальности довольно ограничено.

Его рассматривают как средство второй ударной способности — то есть оружие, предназначенное для нанесения удара после того, как началась ядерная война. К таким средствам относятся и субмарины, которые могут нести по 16 баллистических ракет с 6-10 боеголовками каждая, что, по словам Петерсена, делает одну субмарину более разрушительной, чем многочисленные "Посейдоны".

"Вместо того чтобы служить для ведения войны, оно предназначено заставить противника отступить под угрозой его применения. Конечно, Россия может решиться его применить, но к тому времени глобальная стратегическая война либо уже идет, либо это единственный оставшийся вариант", — добавил эксперт.

Российские СМИ оценивали скорость "Посейдона" в диапазоне от 60 до 100 узлов (примерно 110–185 км/ч). Петерсен предположил, что он, вероятно, будет двигаться гораздо медленнее, чтобы сохранять скрытность и поддерживать линии связи.

