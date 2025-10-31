Тарас Цымбалюк выбрал своих фавориток.

В пятницу, 31 октября, вышел третий выпуск 14-го сезона шоу "Холостяк", во время которого состоялись первые свидания и неожиданные сюжетные повороты. Главный герой Тарас Цымбалюк отдал розы фавориткам.

Первыми с "холостяком" встретились София, Анастасия и Яна. Тарас показал девушкам свою профессиональную сторону, пригласив их на свой спектакль в театре. Для того, чтобы узнать больше участниц актер не только пообщался с ними лично, но и позвал на помощь коллег Наташу Денисенко и Злату Огневич. Однако, больше всего Цымбалюка "зацепила" Анастасия - именно ей он отдал первую розу выпуска.

Еще одно свидание было довольно спонтанным. "Холостяк" пришел к девушкам в дом с самого утра и дал им считанные секунды на принятие решения, кто из них готов сразу пойти с ним на встречу. На эту "аферу" решились Оля, Ира и Вика. Их свидание началось в спортзале и завершилось бранчем в ресторане, где Тарас подарил розу Ирине.

Кроме групповых свиданий, впервые на проекте состоялась и индивидуальная встреча "холостяка" с одной из участниц. На нее Цымбалюк пригласил Дарью, с которой он изучал ароматы и создавал собственные духи. По завершению свидания Дарья получила желанную розу.

Впрочем, не обошлось и без скандалов. Проект самовольно покинула одна из самых звездных участниц - "Мисс Украина-2023" София Шамия. После слухов о романах с женатыми мужчинами и конфликта с другими девушками 21-летняя модель не стала ждать церемонии роз и выехала из дома. К слову, Тарас даже не знал о решении Софии и был шокирован этой новостью на второй церемонии роз сезона.

Во время самой церемонии главный герой решил пообщаться еще с несколькими участницами - Юлией и Николеттой. Если Юля после разговора получила розу, то Николетта вообще вылетела из шоу. Также проект на этом этапе покинула Виктория.

В следующий выпуск прошли такие участницы: Валерия, Юлия, Оксана, Надежда, Ирина, Надин, Яна и Ольга, а также Анастасия, Ирина, Дарья и Юлия, которые получили розы до церемонии.

Также в этом выпуске Тарас Цымбалюк рассказал, был ли у него опыт служебных романов.

