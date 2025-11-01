Поможет небольшая ложка простой кофейной гущи.

Бывший садовник британского монарха поделился необычным способом, который поможет сделать гортензии насыщенно-голубыми и поддержать здоровье сада осенью, пишет Ехргеѕѕ.

Красочные оттенки гортензий, от розового до глубокого синего, придают саду праздничный вид. И есть простой способ, чтобы эти цветы всегда имели самые яркие цвета. Бывший садовник короля Чарльза Джек Стукс, который более 20 лет работал в резиденции Гайгроув, поделился этим эффективным секретом. По его словам, чтобы гортензии имели насыщенный синий оттенок, осенью стоит добавить в почву ложку кофейной гущи.

"Кофе прекрасно подходит для растений, которые любят кислую почву, таких как гортензии. Он действует как естественная подкормка, особенно если вносить его осенью", - объясняет садовод.

Стукс также отметил, что кофе имеет немало других полезных свойств. Он отпугивает насекомых, если поставить емкости с гущей возле зоны отдыха, и одновременно привлекает в сад дождевых червей, которые помогают улучшить структуру почвы.

Кофейная гуща может стать бюджетной альтернативой дорогим удобрениям, ведь содержит необходимые для растений элементы - азот, фосфор и калий. Ее можно рассыпать по клумбам небольшими порциями или добавлять в компост.

Осень - лучшее время для посадки гортензий

Напомним, что осень - это лучшее время для посадки гортензий в саду. Посаженные в сентябре-октябре растения лучше укореняются в земле, меньше болеют и раньше расцветают. Время покоя затягивается на всю зиму, а значит есть больше времени на адаптацию.

