Актриса поделилась архивными снимками.

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая ранее показала фото со старшей сестрой Натальей, снова порадовала поклонников архивными кадрами.

В своем Instagram звезда театра и кино опубликовала фотографии, которые сделаны в 2001 году в Крыму. Тогда Сумской было примерно 35 лет.

"2001 год... Крым... А вот город не вспомню. Может, кто узнает на втором фото? Кажется, набережная Феодосии", - подписала Ольга.

К слову, актриса позировала в черном кожаном костюме и черных ботинках на набережной и возле детской площадки.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами Ольгу в комментариях:

"Какая красавица"

"Очень красивая"

"Невероятная женщина"

"У вас видимо ухажеров было очень много, вы такая красивая"

"Какая вы красивая женщина и тогда, и сейчас".

Напомним, ранее 59-летняя Ольга Сумская призналась, делала ли себе пластические операции. По словам актрисы, многие подписчики не верят в ее естественную красоту, но она очень боится любых хирургических вмешательств во внешность.

