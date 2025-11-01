Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая ранее показала фото со старшей сестрой Натальей, снова порадовала поклонников архивными кадрами.
В своем Instagram звезда театра и кино опубликовала фотографии, которые сделаны в 2001 году в Крыму. Тогда Сумской было примерно 35 лет.
"2001 год... Крым... А вот город не вспомню. Может, кто узнает на втором фото? Кажется, набережная Феодосии", - подписала Ольга.
К слову, актриса позировала в черном кожаном костюме и черных ботинках на набережной и возле детской площадки.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами Ольгу в комментариях:
- "Какая красавица"
- "Очень красивая"
- "Невероятная женщина"
- "У вас видимо ухажеров было очень много, вы такая красивая"
- "Какая вы красивая женщина и тогда, и сейчас".
Напомним, ранее 59-летняя Ольга Сумская призналась, делала ли себе пластические операции. По словам актрисы, многие подписчики не верят в ее естественную красоту, но она очень боится любых хирургических вмешательств во внешность.