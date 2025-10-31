PN7 - очень редкий тип небольших небесных тел, обычно называемых "квазилунами".

Согласно новому исследованию, в космосе был идентифицирован небольшой астероид, который, по-видимому, следует за орбитой Земли. Об этом пишет BGR.

Отмечается, что если данные исследования, опубликованные Американским астрономическим обществом в Исследовательских заметках AAS, точны, то астероид под названием 2025 PN7 спокойно летает в наших окрестностях с 1960-х годов. Однако, в отличие от нашей более известной Луны, он не является луной в полном смысле этого слова и, вероятно, останется на нашей орбите всего около 60 лет.

Считается, что PN7 - очень редкий тип небольших небесных тел, обычно называемых "квазилунами". Астероид, по-видимому, вращается вокруг Земли, как и наша Луна, но на самом деле его присутствие - всего лишь совпадение.

Вместо того, чтобы вращаться вокруг нашей планеты, PN7 вращается вокруг Солнца, как и любое другое крупное небесное тело. Однако по чистой случайности эта орбита почти в точности совпадает с земной, поэтому создается впечатление, что астероид следует за нами. На самом деле в окрестностях Земли довольно много небольших астероидов: по текущим оценкам, где-то в пустоте рядом с нами плавает около восьми квазилун.

Отмечается, что астероид PN7 был первоначально обнаружен в начале этого года астрономами Гавайского университета. Во время планового обзора ночного неба исследователь случайно заметил странно устойчивую точку, движущуюся на фоне звёзд синхронно с орбитой Земли. После продолжительного наблюдения за точкой исследователи отправили запрос в NASA на официальное заключение, и результат оказался положительным. Теперь астероид занесён в официальную базу данных NASA.

"Хотя сама мысль о наличии астероида в наших окрестностях звучит пугающе, PN7 совершенно безвреден. Его фактический размер составляет всего около 18-36 метров в ширину, не больше небольшого дома, и хотя он находится "близко" в небесном смысле, его фактическое положение составляет добрых 4-17 миллионов километров от Земли. Хотя существуют такие объекты, как астероид, способный уничтожить города, который может столкнуться с Землёй в 2032 году, PN7 совершенно не опасен", - сказано в статье.

Важно, что как и в случае с большинством предположительно опасных астероидов, вероятность того, что он приблизится к нам, практически равна нулю. PN7 продолжит движение по нашей солнечной орбите примерно до 2083 года, после чего его траектория унесёт его в неизвестность.

