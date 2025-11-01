Некоторые пехотные подразделения, не имевшие полноценных подразделений дронов, создали их, чтобы иметь возможность использовать систему очков и получать снаряжение.

Украинское правительство ввело "игровую" систему поощрений, в которой подразделения беспилотников вознаграждаются баллами за успешные атаки и уничтожение врага, а набранные баллы позволяют приобрести украинское снаряжение через внутренний оружейный магазин Brave1 Market. Украинские чиновники утверждают, что это соревнование помогает поддерживать мотивацию солдат, пишет The New York Times.

"Ранил российского солдата? Восемь очков. Убил одного? Этого достаточно для 12. Российский пилот беспилотника стоит больше: 15 очков за ранение и 25 очков за уничтожение. Захват живого российского солдата с помощью беспилотника — это джекпот: 120 очков", - пишет издание.

При этом чем больше очков набирает подразделение, тем лучше снаряжение оно может приобрести, что гарантирует направление ресурсов тем командам, которые их лучше всего используют. Это мгновенный вариант традиционных наград для солдат, таких как медали и повышения, в цифровую эпоху, приносящий мгновенное удовлетворение, а выигрыши идут на военные нужды, пишет NYT.

"Это помогает нам остановить врага", — сказал Михаил Федоров, министр цифровых технологий. "Если это придаст дополнительную мотивацию нашим военным, мы будем рады поддержать эту программу".

В соревновании участвуют более 400 команд дронов. Некоторые пехотные подразделения, не имевшие полноценных подразделений дронов, создали их, чтобы иметь возможность использовать систему очков и получать снаряжение, рассказали солдаты.

В конкурсе очки начисляются за попадание как в российских солдат, так и в их технику. Уничтожение российской реактивной системы залпового огня может принести до до 70 очков. Уничтожение танка приносит 40 очков; повреждение танка приносит 20.

"В наши дни обнаружить вражескую технику — большая редкость", — сказал пилот дрона с позывным Red, заявивший о 45 подтверждённых победах. "А если такая появляется, например, из леса, её, по сути, ждёт целая вереница дронов, готовых её атаковать".

Юрий Федоренко, командир полка "Ахиллес", заявил, что украинским солдатам приходится убивать или тяжело ранить до 25 000 российских солдат в месяц. Это примерно столько же новобранцев, которых Россия ежемесячно мобилизует, добавил он.

Для этого Украине нужно как минимум два ударных беспилотника на каждого российского пехотинца, или не менее 50 000 в месяц, сказал Федоренко.

Мы спорили в чатах из-за очков

И командиры, и солдаты говорят, что уже мотивированы уничтожать российскую технику и убивать российских солдат. "Мы сосредоточены на уничтожении противника, на реальных целях, на выполнении задания", — сказал командир беспилотника с позывным Стан. "Мы идём туда, где мы нужны, а не гонимся за очками".

Но они сказали, что конкурс может быть мотивирующим, стимулируя соревнование среди операторов дронов за то, чтобы первыми поразить цель на поле боя.

"Конечно, бывали случаи, когда мы спорили в чатах из-за очков", — сказал Стан. "Например, когда машина была подбита, и несколько подразделений атаковали её, мы спорили о том, кто же нанёс удар", — добавил он. "Мы говорили: "Это была наша цель! Не трогайте её!", "Мы первыми её поразили!", "Мы это сделали!""

Есть ещё недоработки — в конце концов, система новая. Некоторые командиры подразделений говорили, что новые беспилотники прибыли недостаточно быстро, а некоторые солдаты жаловались, что уничтожали ценную российскую технику, которая не стоила ни одного очка.

