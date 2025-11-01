Батарея смартфона садится слишком быстро? Этот 2-секундный трюк может все изменить

Пользователи iPhone могут снизить расход батареи, просто положив телефон экраном вниз.

Когда заряд смартфона на исходе, любая минута на счету. Владельцы iPhone могут продлить время работы своего девайса одним неожиданным способом – положив смартфон экраном вниз.

Об этом пишет HuffPost.

Как это работает

Этот трюк основан на функции Facedown Detection, которая была внедрена еще в iOS 9. Если смартфон лежит экраном вниз, датчики освещенности и приближения не позволяют экрану загораться при получении уведомлений или сообщений. Таким образом, экран остается темным, а расход батареи снижается.

"Экран – пожалуй самый энергозатратный элемент смартфона. Когда iPhone лежит лицевой стороной вниз, он не включается даже при уведомлениях или включенной функции Always On Display", – говорит эксперт по аккумуляторам и инженер-электронщик Артур Ши.

При этом звуковые сигналы и вибрация продолжают работать, но подсветка экрана не активируется – именно это экономит энергию.

Функция FaceDown Detection не требует особой настройки и по умолчанию включена на всех iPhone с iOS 9 и выше.

По словам эксперта, эффективность такого метода зависит от модели iPhone и состояния аккумулятора. Так, владельцы iPhone 12 mini с изношенной батареей заметят больший прирост автономности, чем новенького iPhone 17 Pro Max с более емким аккумулятором.

Плюс, меньшая частота активации экрана помогает сократить и общее время, проведенное за телефоном, что дополнительно снижает энергопотребление.

Подобные функции есть и на Android

Не только владельцам iPhone доступен такой трюк. Устройства Google Pixel имеют функцию Flip to Shhh, которая автоматически включает режим "Не беспокоить", если смартфон лежит экраном вниз.

Стоит понимать, что экономия заряда батареи – это комплексный подход. Для того, чтобы повысит автономность, вы также можете включить режим энергосбережения, уменьшить яркость дисплея, отключить Bluetooth, GPS и фоновые процессы.

Ранее УНИАН перечислял самые простые способы сделать так, чтобы ваш медленный Android снова работал как новый.

