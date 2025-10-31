Дело рассматривалось более 6 лет и включало более 200 заседаний.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил к шести годам лишения свободы бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что его признали виновным по делу о принятии незаконных решений в пользу фирм беглого экс-нардепа Александра Онищенко. Ему назначили 6 лет заключения и взяли под стражу в зале суда.

"Коллегия судей в составе Игоря Строгого, Леси Федорак и Виктора Ногачевского признала Насирова виновным. Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в 17 тысяч гривень (максимальный предел статьи). Также Насиров не сможет занимать определенные должности в течение трех лет", - говорится в материале.

Важно, что его сообщник, Владимир Новиков, получил 4 года тюрьмы с аналогичным штрафом и ограничением по должности. Зато ЦПК утверждает, что Новикова оправдали. Суд взял Насирова под стражу до вступления приговора в силу.

Журналисты напомнили, что приговор еще не вступил в законную силу: апелляционная палата ВАКС должна рассмотреть жалобы на приговор до середины апреля 2026 года. Если этого не произойдет, Насиров может избежать ответственности из-за истечения срока давности.

"Мобилизация" Насирова

9 апреля этого года защита Насирова обратилась в суд с просьбой приостановить рассмотрение дела из-за мобилизации подсудимого. Основанием для его зачисления в воинскую часть стала справка о прохождении военно-врачебной комиссии от 30 января 2025 года. Однако через сутки ВСУ отменили указ о мобилизации чиновника, отметив, что изданный приказ о призыве является противоправным.

