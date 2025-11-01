В перечне доступных и недорогих направлений - Египет и Болгария.

За последний год выросли цены, а следовательно, увеличились и расходы на путешествия. Эксперт по вопросам туризма, известный в сети как robonthebeach, просмотрев статистику путешествий, определил места для отдыха с дешевым проживанием, которые, по его мнению, станут самыми популярными в следующем году. Об этом пишет Express.

"Есть пять направлений, которые, по моему мнению, станут вирусными в 2026 году. Это места, которые быстро приобретают популярность в 2025 году, и, я думаю, в следующем году они достигнут еще более высокого уровня", - сказал Роб.

По его версии, самыми популярными для отдыха и доступными по цене будет 5 направлений.

1. Египет

Роб утверждает, что за последние несколько лет Египет пережил один из самых больших "взлетов", ведь некоторые его курорты теперь предлагают отели мирового уровня по значительно более доступным ценам.

"Пляжи, дайвинг и система "все включено" здесь не имеют себе равных за такую цену. Думаю, 2026 год станет для Египта годом, когда он превратится в роскошное направление", - сказал он.

По его мнению, проживание в пятизвездочном отеле с системой "все включено" в июне 2026 года на семь ночей будет стоить 412 фунтов стерлингов с человека.

2. Агадир, Марокко

По словам Роба, многие люди недавно осознали, что Марокко является отличной альтернативой Канарским островам, поскольку оно предлагает курорты по системе "все включено" по более низкой цене.

"Температура воздуха круглый год держится около 25 градусов, а курорты за последние несколько лет значительно улучшились", - пояснил он.

Эксперт рассказал, что нашел пакет "все включено" с перелетами из Британии за 370 фунтов стерлингов с человека.

3. Болгария

Болгария становится "идеальным местом" для людей, которые ищут доступный отдых на пляже. Впрочем, по его мнению, страна может предложить гораздо больше, чем просто дешевое место.

"Отели улучшаются, пляжи безупречно чистые, а Солнечный берег немного взрослеет. Здесь все еще невероятно весело и меньше хаоса", - отметил Роб.

По его словам, он нашел семидневное предложение, которое включает авиабилеты и проживание в отеле по системе "все включено" для семьи из четырех человек за 214 фунтов стерлингов с человека.

4. Севилья, Испания

Испания уже давно является любимым местом отдыха многих людей благодаря разнообразным вариантам, идеальным для городского отдыха пляжам. Роб говорит, что до недавнего времени Бенидорм и Марбелья были одними из самых популярных, а теперь настала очередь Севильи.

"Здесь есть архитектура Мадрида, атмосфера Барселоны, но это вдвое дешевле, а еда лучше", - подчеркнул он.

Эксперт по отдыху рассказал, что нашел на booking.com предложение на авиабилеты и проживание стоимостью 182 фунта стерлингов с человека за три ночи.

5. Порту, Португалия

"Сначала Лиссабон переживал свой момент расцвета, а следующим будет Порту. Здесь дешевле, люди говорят, что это моднее, и здесь идеально сочетаются шарм Старого города и виды океана", - пояснил эксперт.

По его словам, уже в этом году количество бронирований в городе резко возросло. И это заставляет думать, что он станет популярным местом для путешественников.

Он рассказал, что нашел предложение на трехдневное проживание в Порту, включая перелет, за 213 фунтов стерлингов с человека.

