Высокопоставленный офицер ВСУ с Покровского направления рассказал, что россияне контролируют уже около 60% Покровска и активно проникают в соседние Родинское и Мирноград. Об этом пишет "Громадське" в своем материале.

Пилот БПЛА, вышедший из Покровска, утверждает, что украинские защитники, находящиеся на передовых позициях в городе, "уже в принципе в окружении" из-за постоянного просачивания и накопления российских сил.

Военные утверждают, что россияне используют тактику "броуновского движения", обходя передовые позиции и просачиваясь в тыл малыми группами. Из-за этого тыловые подразделения вынуждены вступать в стрелковые бои, а дроноводы не могут эффективно работать, что позволяет врагу продолжать инфильтрацию.

Защитники считают, что падение Покровска автоматически приведет к потере Мирнограда. Наибольшая опасность для Мирнограда - полное отрезание логистических путей, которые уже находятся под огневым контролем противника.

Высокопоставленный офицер предупредил о большой угрозе окружения 1000-1500 человек, если не будет проведена срочная перегруппировка сил. Некоторые военные считают, что исправлять ситуацию уже поздно.

Командование, в свою очередь, считает, что ударно-поисковые действия дополнительных подразделений еще могут спасти ситуацию. Начальник отделения коммуникаций 32-й бригады Иван Столярчук подчёркнул, что спецподразделения не спасут город, если механизированные бригады не удержат фланги и логистику, которая на данный момент усложнена, но не перерезана.

Война в Украине - ситуация в Покровске

Ранее журналист The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что в районе Покровска украинские военные перешли в контрнаступление.

Он опубликовал видео, на котором, по его словам, якобы показано десантирование вертолетов в районах, которые, по утверждению россиян, находятся под их контролем.

