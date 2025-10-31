В третьем выпуске состоялись первые свидания.

В третьем выпуске "Холостяка-14" состоялись первые свидания. Главный герой, Тарас Цымбалюк, выделил участницу, которой подарил розу.

Первое свидание эпизода состоялось в привычном пространстве для Тараса - театре. Он пригласил на свой спектакль трех участниц - Анастасию, Софию и Яну. Также актер познакомил девушек со своими коллегами Натальей Денисенко и Златой Огневич.

Впрочем, лучшее общение у Цымбалюка сложилось с Анастасией. По словам "холостяка", с девушкой было легко и комфортно.

"Было легко, смешно, остроумно. Настю мне интересно узнавать, как минимум потому, что она мне еще должна рассказать свои истории", - прокомментировал актер.

Также Тарас отметил, что ему понравилась многогранность этой участницы. Несмотря на свою серьезную работу, Анастасия имеет творческое хобби - диджеинг. Как оказалось, ее музыкальный вкус сходится с Цымбалюком. Они оба любят рэп и техно.

"Это стало еще одним (составляющим - УНИАН) этой палитры Насти. Она и диджеит, и причастна к изготовлению оружия - есть какой-то фундамент для многогранной личности, а мне нравятся женщины, которые живут ярко", - рассказал актер.

Также Тарас Цымбалюк сделал неожиданное признание относительно первых свиданий с девушками.

