Софии не понравилось, как ее показали на экране.

Вчера, 31 октября, вышел третий выпуск 14-го сезона романтического проекта "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком. Одна из участниц - София Шамия - неожиданно покинула шоу до церемонии роз после конфликта с другими девушками, а позже сделала громкое заявление в сети.

Напомним, некоторые участницы "Холостяка" обвинили "Мисс Украина-2023" в лицемерии. По их словам, София всегда вспоминает о своем титуле и держит себя достойно только на камеру, а в общении совсем другая. Также они отметили, что 20-летняя девушка якобы говорила, что не понимает отношений со старшими мужчинами, но потом сама рассказывала об опыте встреч с 31-летним избранником. А еще одна из девушек заявила, что к ней на процедуры красоты приходит беременная клиентка, муж которой якобы изменяет ей с Шамией. После этих обвинений София не стала что-то доказывать и ушла из шоу.

Но в своем Instagram модель решила расставить все точки над "і" в этой теме.

"В кадре из меня действительно сделали маленькую наивную девочку", - отреагировала девушка.

София также добавила, что ее якобы просили постоянно вспоминать о своем титуле "мисс" и она недовольна тем, что увидела на экране.

"Боже, насколько людей легко обвести вокруг пальца. Это монтаж! На первой вечеринке редакторы уговаривали меня сказать, что я мисс при знакомстве, я отказалась. А дальше пошли нарезки, где по 100 раз говорю, что я мисс... Встретимся в суде", - заявила экс-участница шоу.

Напомним, ранее звездная участница "Холостяка" шокировала признанием о первой любви.

