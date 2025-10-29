Последний месяц осени подготовил киноманам немало громких сериальных премьер.

В ноябре 2025 года на Netflix наконец стартует долгожданный финальный сезон хитового сериала "Очень странные дела". Также в этом месяце зрители смогут посмотреть новые сезоны сериалов "Палм-Рояль", "Землевладелец" и "Тайный информатор".

Кроме того, последний месяц порадует киноманов несколькими интересными премьерами, среди которых – "Плюрибус" и "Последний самурай".

Обо всех 11 самых интересных сериалах ноября 2025 года читайте в обзоре УНИАН.

Все честно

All's Fair (США, Hulu, юридическая драма, 1 сезон, старт – 4 ноября)

Очередной проект от Райана Мерфи ("Американская история ужасов", "Королевы крика", "Поза", "Сестра Рэтчед", "Монстр") рассказывает об успешном адвокате по разводам и владелице лос-анджелесской юридической фирмы, состоящей исключительно из женщин.

Главные роли в сериале сыграли Гленн Клоуз ("Роковой поезд", "101 далматинец", "Деревенская элегия"), Сара Полсон (сериалы "Американская история ужасов", "Сестра Рэтчед"), Ким Кардаш'Ян (сериал "Американская история ужасов"), Наоми Уоттс ("Звонок", "Бердмен", франшиза "Дивергент"), Теяна Тейлор ("Поездка в Америку 2", "Битва за битвой") и другие.

Первый сезон шоу будет насчитывать десять эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

Вся ее вина

All Her Fault (США, Peacock, триллер/драма, 1 сезон, старт – 6 ноября)

В центре сюжета – женщина, которая приезжает забрать своего 14-летнего сына после игры, но его там нет. Так начинается настоящий родительский ужас.

Главные роли в фильме сыграли Сара Снук (сериал "Наследники"), Майкл Пенья ("Человек-муравей", "Марсианин", сериал "Нарко: Мексика"), София Лиллис (франшиза "Оно", "Подземелья и драконы", сериал "Меня это не устраивает"), Дакота Фэннинг ("Однажды в Голливуде", "Праведник 3", франшиза "Сумерки") и другие.

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Убитый молнией

Death by Lightning (США, Netflix, история/драма, 1 сезон, старт – 6 ноября)

Шоу описывает историю Джеймса Гарфилда, который внезапно стал 20-м президентом США, и Чарльза Гито – человека, который его убил.

Главные роли в проекте сыграли Майкл Шеннон ("Перл-Харбор", "Человек из стали", "Ночные звери", "Достать ножи"), Мэттью МакФейден (сериал "Наследники") и Ник Офферман (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Фарго", "Последние из нас").

Мини-сериал будет насчитывать всего четыре эпизода, все они выйдут одновременно.

Плюрибус

Pluribus (США, Apple TV+, научная фантастика/драма, 1 сезон, старт – 7 ноября)

Новый проект от создателя хитовых шоу "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" Винса Гиллигана рассказывает о писательнице, которая, кажется, единственный человек с иммунитетом к новому вирусу, который делает больных постоянно довольными и оптимистичными. Теперь женщина намерена спасти мир от вируса счастья.

Главные роли в сериале сыграли Рэй Сигорн ("Плохие парни: Все или ничего", сериал "Лучше звоните Солу") и Каролина Выдра (сериалы "Доктор Хаус", "Настоящая кровь", "Квантико").

Первый сезон будет насчитывать 10 эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Палм-Рояль

Palm Royale (США, Apple TV+, 2 сезон, комедия/драма, старт – 12 ноября)

В центре сюжета сериала, первый сезон которого вышел весной 2024 года, – женщина по имени Максин Симмонс, которая стремится закрепиться в высшем обществе Палм-Бич. Постепенно героиня выясняет, на что она готова и не готова пойти ради этого. Сериал основан на романе "Мистер и миссис Американский пирог" Джульет Макдэниел.

Главные роли в шоу сыграли Кристен Уиг ("Подружки невесты", "Охотники за привидениями", "Чудо-женщина 1984"), Лора Дерн ("Синий бархат", "Дикие сердцем", "Парк Юрского периода"), Эллисон Дженни ("Красота по-американски", "Часы"), Лесли Бибб ("Железный человек", "Няня"), Джош Лукас ("Дж. Эдгар", "Аутсайдеры"), Кайя Гербер ("Американская история ужаса: Двойной сеанс") и поп-звезда Рики Мартин.

Второй сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Последний самурай

Last Samurai Standing (Япония, Netflix, боевик/исторический, 1 сезон, старт – 13 ноября)

Сериал, который уже успели прозвать смесью "Сегуна" и "Игры в кальмара", возвращает зрителей к началу эпохи Мэйдзи (конец 19 века), где некогда непобедимый самурай Сюдзиро решает принять участие в суровой игре на выживание, чтобы спасти свою семью и жителей деревни.

Шоу уже имеет высокие оценки от первых зрителей – несколько эпизодов были показаны в рамках Международного кинофестиваля в Пусане (Южная Корея) в сентябре 2025 года. В частности, сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,1 из 10 баллов.

Первый сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

Зверь во мне

The Beast in Me (США, Netflix, триллер, 1 сезон, старт–13 ноября)

В центре сюжета – известная писательница, которая оказывается в водовороте опасных игр разума со своим богатым и влиятельным соседом, которого обвиняют в убийстве.

Главные роли в сериале сыграли Клэр Дэйнс (сериалы "Родина", "Змей в Эссексе") и Мэттью Риз ("Медведь под кайфом", "Воображаемые друзья").

Мини-сериал будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Преступный умысел

Malice (США, Amazon, триллер, 1 сезон, старт – 16 ноября)

По сюжету сериала, харизматичный репетитор проникает в жизнь состоятельной семьи, на самом деле вынашивая жестокий план мести. Теперь семья должна противостоять врагу, который живет под их собственной крышей.

Главные роли в шоу сыграли Дэвид Духовны (сериалы "Совершенно секретно", "Твин Пикс", "Калифорникейшн"), Карис ван Хаутен (сериал "Игра престолов") и Джек Уайтхолл ("Круиз по джунглям", сериал "Вечеринка").

Первый сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов.

Землевладелец

Landman (США, Paramount+, драма, 2 сезон, старт – 16 ноября)

События сериала, стартовавшего в ноябре 2024 года, разворачиваются в мире нефтяных вышек в Западном Техасе, где негодяи и дикие миллиардеры ведут безжалостную борьбу за влияние, меняющее климат, экономику и геополитику.

Главные роли в шоу исполняют Билли Боб Торнтон ("Бал монстров", "Плохой Санта", сериал "Фарго"), Эли Лартер (франшизы "Обитель зла", "Пункт назначения"), Джон Хэмм (сериалы "Безумцы", "Фарго", "Благие намерения"), Деми Мур ("Солдат Джейн", "Ангелы Чарли", "Субстанция") и другие.

Второй сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Тайный информатор

A Man on the Inside (США, Netflix, комедия/детектив, 2 сезон, старт – 20 ноября)

В центре сюжета сериала от Майкла Шура (сериалы "В лучшем месте", "Парки и зоны отдыха", "Бруклин 9-9"), премьера которого состоялась в ноябре 2024 года, – профессор на пенсии, который получает второй шанс в жизни, когда частный детектив привлекает его к расследованию под прикрытием в доме престарелых в Сан-Франциско.

Главную роль в шоу исполняет Тед Дэнсон (сериалы "В лучшем месте", "Фарго").

Второй сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Очень странные дела

Stranger Things (США, Netflix, научная фантастика/горор, 5 сезон (часть 1), старт – 26 ноября)

Долгожданное продолжение, а точнее финал одного из самых успешных сериалов Netflix, предыдущий сезон которого вышел еще летом 2022 года, завершит историю участников жутких событий, происходивших в городке Хокинс в 1980-х годах.

В пятом сезоне шоу к своим ролям вернутся все главные звезды – Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Ноа Шнапп, Натали Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Хейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Миа Хоук, Джейми Кэмпбелл Бауэр и другие.

Финальный сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, которые будут разбиты на три части – первые четыре выйдут 26 ноября, еще три покажут 26 декабря, а последний станет доступен 31 декабря.

