Также в нескольких областях есть вероятность небольших дождей.

1 ноября в Украине будет преимущественно тепло и сухо. Однако в северной части страны температура немного снизится, а в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях есть вероятность небольших дождей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура днем будет в пределах +11°...+15°, а на Закарпатье воздух прогреется до +16°.

На севере Украины также ожидается переменная облачность. В Черниговской и Сумской областях пройдут небольшие дожди. Температура будет +10°...+13°, в Сумской области +9°...+11°.

На востоке сегодня ожидается от +10° до +13°. Тут ожидаются небольшие дожди, только в Донецкой области вероятность осадков меньше.

В центральной части Украины 1 ноября будет переменная облачность, без осадков. Температура днем +11°...+13°.

На юге Украины воздух прогреется до +13°...+15°, а в Одесской области - и до +17°. Тут будет сухо и немного облачно.

1 ноября - какой сегодня праздник, приметы погоды

1 ноября - Косьмы и Демьяна. По приметам, если день теплый и ясный, то и зима будет теплой, а если идет дождь или держится туман, то зима будет ветреной и сырой.

