Спецслужбы Франции провели задержание пяти новых подозреваемых по делу о дерзком ограблении Галереи Аполлона в Лувре, которое произошло почти две недели назад. Об этом пишет France Info.

Четверых подозреваемых арестовали, когда они "спокойно ждали в очереди болельщиков", чтобы попасть на матч "Париж ФК" - "Лион". Пятый подозреваемый был задержан позже.

Прокурор Парижа Лора Бекко уточнила, что один из задержанных находился "в поле зрения" следователей, так как на месте преступления были обнаружены его следы ДНК. Предполагается, что он был водителем одного из скутеров, на которых грабители уехали с места преступления.

Арест произошел вечером 29 октября около 20:30 по местному времени в Париже. Операцию провели сотрудники французской бригады по борьбе с бандитизмом. По сообщениям полиции, задержание произошло быстро и без инцидентов.

Отмечается, что большинство подозреваемых - это "мелкие правонарушители". При этом похищенные драгоценности, стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро, до сих пор не найдены.

Ограбление Лувра

Во время ограбление преступники полностью скрыли лица и проникли в здание со стороны набережной Сены. Разбив стекла, двое из них вошли внутрь, поднялись на грузовом лифте, чтобы напрямую попасть в Галерею Аполлона. Третий преступник остался снаружи.

Воры похитили девять предметов из коллекции ювелирных украшений Наполеона и императрицы с витрин "Наполеон" и "Французские монархи". Среди них оказались ожерелье, брошь, диадема и другие вещи. Одно из украденных из Лувра украшений обнаружено сломанным недалеко от музея.

