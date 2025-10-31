По мнению обозревателя, исток молодых мужчин не только истощает украинскую армию, но и оказывает давление на её европейских союзников

Молодые люди Украины едут из страны, и это потенциально "фатальная новость" для её всё более отчаянных военных усилий. Такое мнение высказал обозреватель The Telegraph Оуэн Мэтьюз.

Отмечается, что с начала войны украинская прокуратура возбудила около 290 000 официальных уголовных дел за дезертирство. Результатом является острая нехватка мужчин на передовой, а это означает, что зачастую нет людей, чтобы противостоять небольшим разведывательным атакам небольших российских разведывательно-диверсионных подразделений.

"Наши передовые части укомплектованы примерно на 50%. Многие позиции остаются недоукомплектованными из-за отсутствия достаточного количества рекрутов и мобилизации", - рассказал майор Егор Чечеринда.

Богдан Кротевич, бывший офицер полка "Азов", отметил, что "передовые части в настоящее время укомплектованы лишь примерно на треть от необходимой численности". По некоторым оценкам, украинской армии не хватает примерно 200 000 солдат для противостояния значительно более многочисленным российским войскам.

По мнению аналитика, исток молодых мужчин не только истощает украинскую армию, но и оказывает давление на её европейских союзников. В Польше и Германии уже растёт недовольство особыми льготами, предоставляемыми украинским беженцам, а политики начали задаваться вопросом, почему их страны должны финансировать войну, в которой многие граждане Украины, очевидно, не хотят участвовать.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас предложил решить "острую потребность Киева в новобранцах" путём отправки украинских мужчин призывного возраста обратно в страну. В Германии лидер партии ХСС Маркус Зёдер также утверждает, что "вполне законно рассматривать возможность отправки годных к военной службе украинцев на родину для обеспечения безопасности страны". В статье сказано:

"Путин также явно стремится вновь использовать человеческие страдания в качестве оружия, вынуждая массовое бегство украинских граждан в Европу. Систематически атакуя объекты электро- и теплоснабжения, Кремль пытается сделать многие украинские города непригодными для проживания".

По словам двух высокопоставленных официальных источников, службы безопасности Германии уже официально предупредили Берлин о необходимости готовиться к большому наплыву украинских беженцев, спасающихся от холода и темноты.

"В целом, Зеленскому и его оставшимся людям предстоит самая суровая зима за всю войну. То, что Украина продержалась так долго, само по себе является военным чудом, как и её подвиг, позволивший ей сражаться с гораздо более многочисленным и лучше оснащенным противником практически до полной остановки. Но боевые потери и новый массовый отток населения грозят истощить самый ценный ресурс Украины - её народ. Без молодых людей невозможна не только победа Украины, но и её будущее", - пишет обозреватель.

Выезд украинцев за границу

В августе киевское правительство впервые после вторжения разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет покинуть страну. СМИ утверждали, что с тех пор около 100 000 из них пересекли границу с Польшей.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что выезд молодых мужчин из Украины действительно фиксируется, но по сравнению с общим пассажиропотоком, это небольшое количество.

