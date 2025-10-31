Ученые приблизились к созданию уиверсального противоядия от укусов смертоносных змей Африки. Оно не может нейтрализовать только яд зеленой мамбы.

С помощью антител из крови альпаки и ламы ученые создали противоядие нового поколения, которое защищает от целого семейства африканских ядовитых змей, включая черную мамбу, пишет The Telegraph.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, авторы описали противоядный коктейль, который защищал мышей от 17 из 18 ядовитых змей, встречающихся по всей Африке, включая кобр и мамб. Исключением стал яд восточной зеленой мамбы. Это противоядие не только помогало предотвратить смерть, но и значительно упростило лечение.

Лечение базируется на смеси нанотел. Они созданы из антител, полученных от группы животных, включая верблюдов, лам и некоторые виды акул. Терапия нанотелами оказалась эффективнее, чем существующие протестированные противоядия. И в отличие от традиционного производственного процесса, после разработки продукт можно воспроизвести в лаборатории - нет необходимости повторно иммунизировать альпак или лам.

Видео дня

Ученые уже исследуют, можно ли их использовать для лечения таких заболеваний, как рак и вирусы, в том числе пандемический грипп. Также они надеются, что смогут наладить массовое производство этого продукта. Хотя, вероятно, до этого пройдет не менее пяти лет.

А потребность в обновленных противоядиях является острой уже сейчас, пишет издание. По их данным, ежегодно по всему миру от укусов змей умирает от 81 000 до 138 000 человек. Подавляющее большинство в сельской местности Африки, Азии и Латинской Америки. Еще 400 000 получают травмы, меняющие жизнь, включая ампутации, потерю зрения и ужасные открытые язвы, которые никогда не заживают.

"Однако процесс разработки противоядий почти не изменился за столетие - современные продукты все еще базируются на введении змеиного яда лошадям и получении их антител. Полученные препараты трудно вводить, они могут вызвать серьезные побочные эффекты и не обеспечивают широкой защиты от всех 650 видов ядовитых змей в мире", - говорится в статье.

А создание альтернативы замедлено из-за ограниченного финансирования, низкого коммерческого интереса и сложности необходимых препаратов.

Змеиный яд на протяжении веков эволюционировал в одни из самых сложных токсинов на земле - даже среди одного вида они отличаются в зависимости от региона. Это очень усложнило создание единого универсального противоядия, которое бы нейтрализовало все цели.

Ученые считают, что наиболее жизнеспособным и экономически эффективным вариантом является создание нескольких общеконтинентальных методов лечения, которые можно использовать для всех укусов змей в определенном регионе.

Теперь исследователи говорят, что кандидат, описанный в журнале Nature, может быть таким продуктом для Африки.

Создание универсального противоядия - что известно

Как писал УНИАН, недавно ученые исследовали противоядие, произведенное из крови человека, пережившего сотни змеиных укусов. Он годами позволял змеям себя кусать и сотни раз вводил их яд самостоятельно. Таким образом пытался выработать у себя иммунитет к яду.

Проблема с противоядием от укусов змей заключается в том, что за годы эволюции пресмыкающиеся выработали у себя способность образовывать различные виды яда. Он отличается даже у змей одного вида, в зависимости от местности, в которой они обитают. Поэтому универсальных лекарств не существует.

Вас также могут заинтересовать новости: