Актер признался, отделяет ли личную жизнь от работы.

Известный украинский актер и главный герой 14-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк признался, были ли у него романы с коллегами по съемочной площадке.

На одном из свиданий третьего выпуска "Холостяка" Тарас проговорил тему служебных романов. Актер признался, что ему часто приписывают образ ловеласа, однако, это не соответствует действительности:

"Есть люди, которые думают, что это конвейер каких-то любовных интриг. Я могу составлять такое впечатление, конечно, я это прекрасно осознаю".

По словам Цымбалюка, невозможно строить романтические отношения с каждой партнершей по съемкам, ведь, по его мнению, это не здоровое поведение. Также он отметил, что не имел опыта романов на работе за период своей карьеры.

Видео дня

"Если у тебя будет романтика в каждом проекте, ты будешь распиляться, в каждую влюбляться и с каждой иметь какие-то отношения, то это уже не здоровая история. Ясно, что никто ни от чего не застрахован - это однозначно, но если так статистически посмотреть на 15 лет моей работы в кино, то я не закручивал романы с актрисами", - поделился актер.

Тарас рассказал, что он и его коллеги разделяют работу от личного и не переносят свои роли в реальную жизнь:

"Мы понимаем, что мы сейчас играем эту сцену, даже если она интимного характера. Мы знаем, что есть команда "стоп" и на этом все прекращается".

Также Тарас Цымбалюк раскрыл, какой он на самом деле на первых свиданиях с женщинами.

Вас также могут заинтересовать новости: