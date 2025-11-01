В НАТО подтверждают, что Россия уже начала "Фазу 0" в подготовке войны с Альянсом.

Среди военных и чиновников НАТО все больше растет уверенность в том, что война с Россией неизбежна. О "Фазе ноль" в противостоянии с Россией говорят не только военные эксперты. Внутри НАТО также наблюдается серьёзное беспокойство, пишет Welt. При этом эксперты отмечают, что опасность российского нападения значительно возрастет после завершения войны в Украине.

"Никто не знает, как долго продлится война на Украине. Но опасность нападения на территорию НАТО, особенно в странах Балтии, станет наибольшей после окончания войны в Украине. Мы уже находимся в "Фазе ноль"" - заявил изданию бывший высокопоставленный генерал НАТО.

Альянс также обеспокоен реорганизацией некоторых российских военных округов. Эта реформа приведет к увеличению присутствия российских войск на границах со странами НАТО, заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью Welt.

"Мы видим, что эти подразделения быстро перебрасываются на Украину после одной-двух недель обучения для ведения боевых действий. Но рано или поздно они вернутся", - подчеркнул он.

Для НАТО размещение вражеских войск вблизи границы представляет собой проблему: российские вооруженные силы могут начать быстрое нападение в случае кризиса, а время предупреждения для оборонительного альянса будет очень коротким. Поэтому НАТО ведет интенсивную подготовку к предотвращению нападения России, и уже началась работа над реализацией секретных оборонительных планов.

По данным издания, Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Т. Донахью девять дней назад в Брюсселе представил военным представителям 32 государств-членов НАТО комплексную концепцию обороны ("Концепция линии сдерживания на восточном фланге") объемом 4400 страниц.

"Беспилотники и автономное оружие играют ключевую роль в концепции Донахью, равно как и развертывание большего количества более тяжёлых вооружений вдоль восточной границы НАТО, а также улучшение сетевого взаимодействия между вооружёнными силами для обмена данными", - отмечает издание.

Противостояние НАТО и России

Как сообщал УНИАН, недавно министр обороны Бельгии заявил, что если Россия намериться нанести даже неядерный удар по странам НАТО, например по Брюсселю, в ответ те "сравняют Москву с землей".

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у Путина заканчиваются деньги, солдаты и идеи в войне против Украины. По его словам, в Украине российский диктатор мало чего достигает на поле боя, и есть незначительные достижения, которые получаются из-за огромной цены.

