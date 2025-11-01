Когда пойдут вверх цены на картофель и другие овощи борщевого набора: эксперт назвал сроки

На стоимость овощей сильно влияет тот факт, что фермеры не хотят рисковать.

До конца года цены на овощи борщевого набора - картофель, морковь, свеклу, лук, капусту - будут оставаться низкими. Об этом сообщил УНИАН президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

"Сейчас мы имеем ситуацию, когда овощей борщевого набора полно, они дешевые, в пределах до 10 гривен килограмм. То есть мы говорим о том, что это на уровне себестоимости. Прогноз такой: ближайшие 2-3 месяца цены на борщевой набор будут очень низкими", - говорит Баштанник в разговоре с УНИАН.

Такую стабильность эксперт объясняет очень просто: фермерам некуда прятать свою продукцию, и они не хотят рисковать, чтобы она не испортилась и не оставила их вообще без денег.

"В Украине всю жизнь, всю историю - хронический дефицит мощностей по хранению. На выходе имеем ситуацию, когда сейчас на полях, где угодно, много этих овощей борщевого набора, и фермеры не хотят (особенно когда мы говорим о ситуативных игроках, а не системных), хранить. Не хотят брать на себя эти риски: прилетит - не прилетит, будет свет - не будет. Средства лучше сейчас, пусть даже продам дешевле", - объясняет логику производителей Баштанник.

Спикер отмечает, что урожай этого года по всем позициям борщевого набора неплохой. Это связано в том числе с тем, что в прошлом году были высокие цены и соответственно площади под эти овощи существенно увеличились.

В то же время Баштанник уточняет, что большие урожаи в соседних странах - как, например, рекордный картофельный этой осенью в Европе - не имеют заметного влияния на рыночные цены внутри Украины.

"Борщевой набор в Украине - традиционно это вопрос внутренний. Цены в Украине на эти позиции - они никаким образом не имеют отношения к мировым или европейским урожаям. Если неурожай, то просто растет цена и иногда точечно замещается импортом из каких-то стран, например, Польши или Молдовы, Румынии. Или как иногда, после начала полномасштабки, немного довозят из Нидерландов. У нас здесь своя история и она всегда привязана к внутренним урожаям", - говорит собеседник УНИАН.

Цены на картофель и другие овощи в Украине

Часть овощей, сезон на которые уже прошел, активно дорожает в Украине. Это касается и огурцов, и помидоров, цены на которые в очередной раз выросли из-за превышения спроса над предложением. Причина проста - грунтовые овощи уже давно не выращивают, а теперь поставлять томаты прекратили и парниковые теплицы.

В то же время Нацбанк Украины сделал прогноз по ценам на картофель и овощи борщевого набора. Зимой они должны быть дешевле, чем в прошлом году. По расчетам регулятора, такая ситуация на рынке может продолжаться в течение девяти месяцев.

