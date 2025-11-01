Магнитная буря длится езе с конца сентября.

В конце октября началась магнитная буря и сегодня, 1 ноября, она продолжится. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Ожидается, что воздействие высокоскоростного потока корональной дыры продолжит поддерживать геомагнитную активность на повышенном уровне в течение1 и 2 ноября.

По прогнозу, магнитная буря будет слабой. Ожидаются "активные" периоды и магнитная буря уровня G1.

Отметим, что такие магнитные бури происходя на Земле довольно часто и обычно никак не отражаются на здоровье людей. Однако метеочувствительные могут почувствовать слабость, гловные боли, головокружение и другие симптомы.

Магнитные бури - как защититься от их влияния

Магнитные бури - это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные потоками солнечного ветра. Они могут влиять на самочувствие метеозависимых людей и работу техники.

Чтобы минимизовать из воздействие на организм, следите за прогнозами. В дни бурь избегайте стресса, чрезмерных физических нагрузок и переутомления. Обеспечьте себе полноценный сон (не менее 7-8 часов).

Исключите алкоголь, жирную и острую пищу. Употребляйте больше воды, овощей и фруктов.

Чаще бывайте на улице или проветривайте помещение.

