Цель встречи заключалась в том, чтобы успокоить общественность и подтвердить приверженность Вашингтона обмену разведданными.

На этой неделе директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил небольшую поездку в Брюссель, встретившись с высокопоставленными представителями иностранных дел и разведки ЕС, чтобы обговорить с ними ситуацию в сфере обмена разведывательными данными.

По данным источников Politico, Рэтклифф встретился с главным дипломатом ЕС Кайей Каллас, а также с высокопоставленными должностными лицами Центра разведки и ситуационного анализа ЕС и Управления разведки военного штаба ЕС.

"По словам двух источников, цель встречи заключалась в том, чтобы успокоить общественность и подтвердить приверженность Вашингтона обмену разведданными, поскольку некоторые европейские столицы всё больше беспокоятся о направлении внешней политики США при президенте Дональде Трампе", - пишет издание.

Официально Рэтклифф находился в городе, чтобы провести брифинг для Североатлантического совета, сообщил один дипломат. Но его встреча с Европейской службой внешнеполитических действий (EEAS), ответственной за внешнюю политику блока, "дала чёткий сигнал: ЦРУ хочет поддерживать связь".

Ожидается, что эта встреча не будет разовой. "С этого момента она должна стать регулярной", — заявил один из чиновников. Рэтклифф и его коллеги из ЕС также обсудили общие проблемы, включая Россию, Китай и Ближний Восток.

США и союзники

Ранее нидерландские спецслужбы ограничили объем обмена разведывательной информацией с Соединенными Штатами. В то же время нидерландские службы углубили сотрудничество с европейскими партнерами, в частности Великобританией, Германией, Францией, Польшей и странами Северной Европы. Причиной стала война России против Украины и растущее осознание угроз для безопасности Европы.

Тем времененм ВВС США после длительного перерыва возобновили разведывательные миссии беспилотников на большой высоте над Черным морем.

