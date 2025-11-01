Украинцы получили шанс заработать на валюте.

Курс доллара в Украине в субботу, 1 ноября, в большинстве обменников и в работающих отделениях банков будет находиться в пределах - прием от 41,55 до 41,85 гривни и продажа от 42,00 до 42,30 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он отметил, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 48,15 до 48,70 гривни и продажа от 48,75 до 49,20 гривни.

"Существенный разброс котировок покупки и продажи как по американской валюте, так и по евро даст отличный шанс спекулянтам заработать на разнице ценников различных сетей оптовых и розничных обменных пунктов", - указал эксперт.

По его словам, разница между покупкой и продаже доллара в первый день ноября будет в пределах 20−30 копеек, а по евро - до 20−35 копеек.

"Оптовые обменники продолжат работать со спредом до 20 копеек и по доллару, и по евро", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 3 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,89 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,41 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,90/41,93 грн/долл., а евро - 48,43/48,45 грн/евро.

