Знищено три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой".

Главное управление разведки Украины провело успешную операцию, в результате которой уничтожены три нитки нефтепродуктопровода "Кольцевой" в Московской области.

"31 октября 2025 года в результате спецоперации ГУР МО Украины выведен из строя важнейший военный объект государства-агрессора России - нефтепродуктопровод "Кольцевой", который обеспечивал российскую оккупационную армию ресурсами для ведения геноцидной войны против украинского народа", - говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что место поражения расположено на территории Раменского района Московской области.

"Антидроновая сетка и "защита" вражеского объекта военизированной охраной не помогли - все три нити, по которым агрессор транспортировал бензин, дизель и авиационное топливо, успешно и одновременно взорвались. Нефтепродуктопровод выведен из строя", - отмечают в ГУР.

Разведчики также показали яркое видео взрыва на нефтепродуктопроводе.

Отмечается, что длина магистрального нефтепродуктопровода "Кольцевой" - 400 километров. Топливо для транспортировки по трубопроводу поступало из Рязанского, Нижегородского и Московского нефтеперерабатывающих заводов. Ежегодно этот нефтепродуктопровод мог перекачивать до 3 млнтонн авиационного топлива, до 2, 8 млн. тонн дизтоплива и до 1,6 млн. тонн бензина.

Удары по России - последние новости

31 октября Военно-морские силы ВС Украины сообщили, что нанесли удар ракетами "Нептун" по важным объектам РФ - Орловской ТЭЦ и подстанции Новобрянска, от которых зависит работа военного предприятия.

Также 31 октября глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал журналистам, что Силы обороны уничтожили на территории России один из трех выстрелов "Орешника". По его словам, ранее эту информацию не обнародовали, но точно известно: один из трех "Орешников" успешно уничтожен на их территории в Капустином Яру силами ГУР, СБУ и СВР.

