Место раскопок церкви Святого Олафа является старейшим христианским памятником, когда-либо обнаруженным в Орхусе.

Во время раскопок средневекового христианского кладбища в центре датского города исследователи обнаружили 77 скелетов людей, погребённых там около 900 лет назад. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что раскопки на месте церкви Санкт-Олуфс-Кирке (в переводе с датского - церковь Святого Олафа) проводились до начала строительных работ на этом месте, расположенном недалеко от центра города Орхус на полуострове Ютландия в Дании.

Однако недавно раскопанная площадь значительно меньше самого кладбища, и под близлежащими современными улицами и зданиями, предположительно, покоится ещё больше скелетов, сообщил руководитель проекта Мадс Равн, археолог Музея Моэсгор в Орхусе.

В заявлении музея говорится, что на месте раскопок было найдено "более 50" скелетов, но Равн заявил, что общее число найденных скелетов в ходе раскопок, завершившихся 30 октября, составило 77.

По его словам, есть веские основания полагать, что похороненные здесь люди были христианами, хотя, возможно, некоторые из них всё ещё придерживались скандинавских языческих верований.

"Редкие скелеты дают нам уникальную возможность узнать больше о жизни, болезнях и верованиях первых жителей Орхуса, а также о роли христианского культурного наследия в развитии города", - пояснил Равн.

Согласно заявлению, место раскопок церкви Святого Олафа является старейшим христианским памятником, когда-либо обнаруженным в Орхусе. Оно свидетельствует о расцвете христианства в этом месте с упадком скандинавского язычества и окончанием эпохи викингов в 1066 году.

Интересно, что согласно письменным источникам того времени, церковь Святого Олафа в Орхусе была заброшена после того, как её "хор" обрушился в 1548 году во время сильного ветра в воскресенье перед Пепельной средой ("Масленицей").

Источники сообщают, что церковь была построена в XII веке и названа в честь норвежского короля XI века Улава Харальдссона, который родился язычником, но стал христианским святым после обращения.

Важно, что языческие кладбища в Дании часто находились в нескольких километрах от их поселений, но христиане стремились быть похороненными на "священной земле" церкви, такой как церковь Святого Олафа, которая в данном случае находилась недалеко от центра города. Кроме того, христианские захоронения обычно содержали очень мало погребального инвентаря, в отличие от многочисленного инвентаря, часто встречающегося в захоронениях эпохи викингов.

По словам Равна, скелеты в могилах Святого Олафа были погребены головами на запад, а ногами на восток. Такая ориентация была распространённой в ранних христианских захоронениях, предположительно, для того, чтобы умерший мог должным образом стать свидетелем Второго пришествия Иисуса Христа, которое, как ожидалось, должно было начаться на востоке - в направлении Иерусалима и восходящего солнца.

Сохранившиеся верования

По словам ученого, недавно найденных скелетов неясно, но многие жители Дании того времени, несмотря на христианство, вероятно, всё ещё придерживались некоторых скандинавских языческих верований. Он сказал:

"Вероятно, они были немного предприимчивы, иногда используя скандинавские верования в качестве защиты, возможно, обращаясь к местному целителю, когда болели".

Интересно, что амулеты в форме, известной как "молот Тора" - защитный символ скандинавского бога Тора - иногда находили в скандинавских христианских захоронениях в других местах, но не на месте захоронения Святого Олафа. Равн отметил, что на еллингских камнях Дании есть руническое изречение датского короля эпохи викингов Харальда Синезубого (правил примерно с 958 по 986 ​​год н. э.) о том, что он обратил датчан в христианство.

Это заявление датируется примерно 965 годом н. э. Однако сам Харальд нанял "вёльву" - ведьму или шамана, искусную в скандинавских языческих обрядах.

