Ранее в Сети появилась информация о якобы контрнаступлении ВСУ в районе Покровска.

Главное управление разведки Министерства обороны начало "сложную десантную операцию" в Покровске. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в Силах обороны.

Утверждается, что в операции задействованы спецподразделения и авиация ГУР.

"Штурмовики военной разведки вошли в районы города, которые российское командование считало контролируемыми", - говорится в публикации.

Видео дня

Источник журналистов утверждает, что эти районы являются стратегически важными для украинской логистики.

Ситуация в Покровске

Как писал УНИАН, украинские военные жалуются на критическую ситуацию в Покровске. В частности высокопоставленный офицер ВСУ по этому направлению на условиях анонимности рассказал "Громадському", что россияне якобы контролируют уже около 60% города и активно проникают в соседние Родинское и Мирноград. По его словам, до 1500 украинских бойцов могут попасть в окружение, если срочно их не вывести. Неназванный оператор БПЛА, который вышел из города, утверждает, что защитники в Покровске де-факто уже окружены, потому что россияне распылились по всему городу.

Между тем журналист издания The Economist Оливер Кэрролл сообщил в соцсети, что Украина якобы начала контрнаступление возле Покровска. Он в частности опубликовал видео десантирования с вертолетов в неустановленной локации.

Вас также могут заинтересовать новости: