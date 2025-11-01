У компаний LTG Group нет прямых договоров с "Лукойлом" или "Роснефтью".

Литовские железные дороги (LTG) заявили о прекращении транспортировки нефтепродуктов российского энергетического гиганта "Лукойл" в Калининградскую область в соответствии с новыми санкциями США и Великобритании, направленными против крупнейших российских нефтяных компаний.

Компания отметила, что будет полностью соблюдать санкционный режим, введённый Вашингтоном и Лондоном, который ограничивает продажу и транспортировку нефти "Лукойла" и "Роснефти". Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций на прошлой неделе.

В прошлом году LTG перевезла в российский анклав в общей сложности 371 000 тонн нефтепродуктов, из которых 345 000 тонн пришлось на поставки "Лукойла". Продукция "Роснефти" через Литву ни в прошлом, ни в этом году не перевозилась. В этом году LTG перевезла в Калининград и обратно 194 000 тонн нефти "Лукойла".

"Ни одна из компаний группы LTG не имеет прямых договорных отношений с "Лукойлом" или "Роснефтью". Продукция "Лукойла" перевозится транзитом через экспедиторские компании, имена которых мы не можем раскрыть в силу договорных обязательств", - сообщили там.

LTG утверждает, что будет следовать рекомендациям международных партнеров для минимизации бизнес-рисков.

"После окончания переходного периода для завершения действующих контрактов LTG не будет осуществлять транспортные операции с участием компаний, находящихся под санкциями США или Великобритании, включая "Лукойл", "Роснефть" или связанные с ними компании", - заявила компания.

Отмечается, что LTG проинформировала Министерство транспорта и коммуникаций Литвы и Министерство иностранных дел о возможном влиянии санкций на транзитные перевозки. Оба министерства контролируют соблюдение международных санкций.

Новые санкции против РФ

Санкции, вступающие в силу 21 ноября, заморозят активы "Роснефти" и "Лукойла" в США и запретят американским компаниям проводить с ними сделки. Эти меры направлены на ограничение возможностей Кремля финансировать войну на Украине.

Ограничения также распространятся на третьи стороны, включая иностранные банки, которые обеспечивают финансовые транзакции для компаний, находящихся под санкциями. Великобритания ввела аналогичные санкции в середине октября.

Хотя санкции ЕС распространяются на российскую нефть, "Лукойл" продолжает работать в некоторых частях Европы, поскольку формально является частной компанией, в отличие от государственной "Роснефти". В ответ на новые меры США "Лукойл" объявил о продаже своих зарубежных дочерних компаний швейцарскому нефтетрейдеру Gunvor.

