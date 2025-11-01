Ученые в новом исследовании перевернули историю Ахетатона, но им все же не удалось найти ответ, почему этот город опустел.

История древнеегипетского города Ахетатон, который короткое время в XIV веке до н. э. был столицей государства и домом бога-царя Эхнатона - это история трагедии.

На город обрушилась чума, унесшая жизни девяти членов королевской семьи и многих сотен простолюдинов; в конце концов, он был полностью заброшен, пишет Iflscience. По крайней мере, так думали ученые, пока новый анализ физических и письменных источников города не показал, что большая часть из них совершенно неправильна.

Издание отмечает, что вопрос о том, был ли древнеегипетский город Ахетатон затронут эпидемией, давно обсуждается, но, как следует из заключения нового исследования, "все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что город не был охвачен эпидемией со значительной смертностью".

Отмечается, что это серьезное заявление, и оно не единственное, которое делают авторы анализа. Они также утверждают, что город, руины которого теперь находятся на территории археологического памятника Амарна, никогда не был по-настоящему "заброшен", как это часто представляется сегодня.

"Археологические данные создают впечатление, что город был оставлен организованно, что дало людям время собрать и вывезти имущество, иногда оставляя вещи, которые могли быть лишними или трудноперевозимыми, но нет никаких признаков массового оставления личных вещей или предметов домашнего обихода", – отметили авторы.

Другими словами, речь идет не о бегстве населения, опасавшегося чумы.

В статье утверждается, что даже количество погибших от чумы было преувеличено. Те королевские особы, чьи смерти знаменуют этот период, довольно легко объяснимы: например, царице Тийе, ​​"вероятно, было около 50 лет и она могла умереть от болезней, вызванных старостью".

А королевские дочери Нефернеферура и Сетепенра, "вероятно, умерли в возрасте около пяти лет или младше", - трагедия сегодня, но слишком распространенная в досовременных обществах.

Что касается простых людей, то в древнем городе были найдены сотни захоронений, но ни одно из них не было сделано в спешке, не отложено и не расположено на "безопасном" расстоянии от живых.

Самое интересное то, что подсчет числа смертей в городе от некоей теоретической эпидемии дает результаты, значительно превышающие фактически обнаруженные, намекая на то, что, хотя люди в Ахетатоне были не совсем здоровы, они не гибли, как мухи.

"Мы приходим к выводу, что, если рассматривать имеющиеся данные в целом, то мало что указывает на то, что Ахетатон был затронут смертельной эпидемией", - считают авторы и задаются вопросом, почему ученые вообще решили, что это так?

Но, как отметило издание, не все так просто, поскольку в те времена были еще хетты. В частности, существует некий миф, что в XIV веке до н. э. Хеттская империя граничила с Новым царством Египта. Два царства колебались между шатким миром и войнами, а во времена Ахетатона отношения были довольно холодными.

"Когда хетты вернули захваченных ими египетских пленников, среди них вспыхнула чума, и они начали умирать", - говорилось в мифе.

Другими словами: они привезли египетских военнопленных, и военнопленные принесли чуму. Но означает ли это, что та же болезнь поразила Ахетатон?

Что ж, даже при самом щедром толковании - нет. Во-первых две столицы разделяли минимум 1145 км, и преодоление такого расстояния было не той быстрой прогулкой, которой мы могли бы насладиться сегодня. У воинов было достаточно времени и места, чтобы подхватить болезнь по пути к месту встречи двух армий или обратно – что, безусловно, удача, поскольку даже если верить хеттам на слово, между этим событием и вспышкой болезни существует огромная задержка во времени.

И вот главный момент: несмотря на все это, прямых упоминаний об эпидемии в самом Ахетатоне нет.

Итак, была ли на самом деле "чума" в Ахетатоне? Авторы анализа подчеркнули, что они не доказали, что ее не было: "Можно предположить, что инфекционное заболевание, способное вызвать эпидемию, может быть выявлено в Амарне с помощью молекулярного анализа. Вполне возможно, что хеттский миф о чуме отражает реальную историю какой-то болезни".

Но в целом, урок здесь - это вывод, и предостережение от поспешных выводов. Даже если молекулярный анализ действительно выявит доказательства такого заболевания, "любые результаты следует интегрировать с представленными здесь факторами, чтобы оценить, представляют ли они собой реальные вспышки эпидемий или просто присутствие древнего патогена", — предупреждает статья.

Авторы исследования добавили, что термин "эпидемия" использовался для объяснения аспектов нарушенной политической и социальной истории Египта конца XIV века до н. э.

