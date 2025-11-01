Это средство может нанести дорогостоящий ущерб многим частям автомобиля.

С наступлением холодов чистка лобового стекла перед ежедневной поездкой на работу становится все более привычным делом. Многие люди ищут в соцсетях советы и хитрости, которые ускоряют процесс размораживания стекла, в частности в интернете рекомендуется белый уксус, который называют действенным домашним средством. Однако владелец компании Northallerton Glass Лиам Спенсер говорит, что использование белого уксуса для размораживания автомобилей может привести к дорогостоящим повреждениям, пишет Express.

"Эта жидкость часто рекламируется как эффективное средство для размораживания автомобилей, которое действует гораздо быстрее, чем надежный скребок, благодаря уксусной кислоте, содержащейся в уксусе, которая может снизить температуру замерзания воды и, как следствие, помочь разбить и растопить лед", - объясняют в издании.

Поэтому многие люди хвалят это средство, а блогер Стефани МакКуин испытала его на себе и сняла видео.

Видео дня

"В этом видео я проверяю, является ли яблочный уксус хорошим заменителем для размораживания, если у вас нет скребка для льда", - подписала она видео.

В ролике Стефани использовала яблочный уксус в пульверизаторе "без ничего другого" и обильно опрыскала им замерзшее окно автомобиля. После чего она использовала микрофибровую салфетку, чтобы вытереть лед с автомобиля после того, как его опрыскали уксусом.

"В основном, все, что нужно сделать, это просто распылить средство, а потом его можно просто снять и вытереть. Должна сказать, что я на самом деле очень удивлена. Я поражена, что его действительно можно просто вытереть - я не думала, что это сработает, но на самом деле он работает не так уж и плохо", - добавила блогерша.

По словам Стефани, этот метод является "лайфхаком", однако она признала, что это нелегкий и не простой процесс, ведь он является трудоемким. Также блогерша отметила, что после этого метода "запах не самый лучший".

В то же время Лиам Спенсер предупредил, что белый уксус может повредить автомобили, ведь вступает в реакцию с покрытием лобового стекла или ослабляет его, таким образом высушивая резиновые уплотнители и щетки стеклоочистителей, а также даже может снимать краску или защитное покрытие с кузова авто.

"Если использовать белый уксус в неразбавленном виде, оставлять его надолго или наносить под прямыми солнечными лучами, он может нанести дорогостоящий ущерб многим частям автомобиля. Даже в разбавленном виде его многократное использование все равно может повредить ваш автомобиль. Я понимаю, что белый уксус можно использовать для размораживания автомобиля, когда вы спешите, но со временем это может нанести вред. Я бы рекомендовал вместо этого использовать внутренние обогреватели автомобиля, скребок для льда и соответствующий спрей или раствор для размораживания", - посоветовал эксперт.

Также Спенсер посоветовал:

"В качестве альтернативы, инвестируйте в чехлы для защиты вашего автомобиля от льда, поскольку они могут значительно сократить время, которое вы тратите на удаление льда из автомобиля по утрам".

Другие советы автоэкспертов

