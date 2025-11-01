1 ноября принято печь пироги и молится о крепком здоровье.

Сегодняшняя дата известна многими международными торжествами. У католиков 1 ноября - праздник всех известных святых. Православные верующие вспоминают двух известных целителей. А в мире чествуют весь мужской пол.

Какой сегодня праздник церковный

У католиков 1 ноября наступает День всех святых, в который верующие вспоминают всех канонизированных и неизвестных праведников.

Какой сегодня церковный праздник может быть интересно и православным. По новому стилю чтят чудотворцев Косьму и Дамиана, священномученика Иоанна и святую Юлианию. По старому календарю - день памяти пророка Иоиля.

Какой сегодня праздник в Украине

Некоторые украинские именинники этой даты прославились выдающимися достижениями или героическими поступками. 1 ноября родились поэтесса Днепровая Чайка, режиссер и актер театра Федор Стригун, военные ВСУ и герои российско-украинской войны Дмитрий Коцюбайло и Иван Зубков.

Никакой праздник сегодня в Украине официально не отмечается. Украинцы могут насладиться выходным.

Какой сегодня праздник в мире

В Европе отмечают День рождения Евросоюза, уникального для планеты альянса стран с единым рынком, общими ценностями и правовой системой.

1 ноября наступает День вегана - так называют себя люди, которые по моральным или иным убеждениям отказываются от мяса, яиц и молочных продуктов. В честь праздника проводятся фестивали веганских блюд и информационные акции.

В первую субботу ноября наступает Всемирный день мужчин. Стоит поздравить всех близких мужского пола и пожелать им крепкого здоровья.

Остальные известные международные праздники сегодня это День экологии, День бизнес-аналитики, День ароматических свечей, День нулевого меридиана, День ухода за усами.

Какой сегодня праздник народный

От наших предков нам достались приметы, по которым люди раньше определяли погоду:

если пошел снег, то зима будет ранней и холодной;

пришла оттепель - к теплому ноябрю;

если муравьи строят высокие муравейники, то скоро будут заморозки;

ливень предвещает большой урожай в следующем году.

К этой дате было принято заканчивать все работы в огороде и в саду, закрывать консервацию, готовиться к зиме. Женщины доставали зерно из нового урожая, пекли пироги и варили каши. Верили, что блюда из зерна наполнят здоровьем.

Верующие в праздник сегодня молились Дамиану и Косьме об исцелении болезней, здоровье домашних животных, счастливом браке, успехе на работе. Святые считались покровителями целителей, поэтому люди поздравляли врачей и желали им удачи.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом конфликты, ложь, азартные игры, употребление спиртного. Давние верования призывают к умеренности в денежных тратах. Нельзя делать дорогие покупки, иначе навлечете финансовые проблемы. Также сегодня праздник неудачный для рыбалки и сбора грибов.

