Журналист показал видео якобы с десантированием вертолетов в районах, которые, по утверждению россиян, находятся под их контролем.

В районе Покровска в Донецкой области украинские военные перешли в контрнаступление, сообщает журналист The Economist Оливер Кэрролл в сети Х.

"По информации военной разведки Украины, в районе Покровска ведется смелое контрнаступление с целью восстановления ключевых логистических маршрутов", - написал он.

Также Керролл опубликовал видео, на котором, по его словам, якобы показано десантирование вертолетов в районах, которые, по утверждению россиян, находятся под их контролем.

Видео дня

Журналист добавил, что проверить достоверность видео ему не удалось.

Ситуация в районе Покровска: последние новости

Как сообщал УНИАН, нардеп Роман Костенко сделал неутешительный прогноз относительно судьбы Покровска. По его словам, Силы обороны прилагают все усилия, чтобы остановить наступление РФ в районе Покровска, однако преимущество сейчас на стороне россиян. Он сказал, что "Покровск - это вопрос времени", и подчеркнул, что украинскому командованию необходимо принять "правильные решения" по ситуации в Покровской агломерации.

Также о том, что пора принимать непопулярные решения, чтобы не потерять ребят, заявил и специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов. "Раз мы не смогли этому противостоять, надо брать на себя ответственность и смелость, принимать непопулярные решения. Я считаю, у нас нет ничего дороже людей", - подчеркнул он.

По данным аналитиков DeepState, за минувшие сутки оккупанты продвинулись в Покровске.

Вас также могут заинтересовать новости: