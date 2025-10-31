Количество ликвидированных добровольцев продолжает расти и сейчас составляет 30,5% от всех установленных потерь.

Треть погибших россиян на войне против Украины - добровольцы, а среди контрактников чаще всего гибнут мотострелки. Об этом пишет Русская служба BBC.

Отмечается, что число погибших добровольцев продолжает расти и сейчас составляет 30,5% от всех установленных потерь. Зато процент погибших заключенных постепенно снижается и теперь составляет 13% (в прошлом году было 19%). Еще 11% погибших - мобилизованные.

Чаще всего (по статистике) гибнут российские воины из Башкортостана и Татарстана. Журналисты считают, что частично это связано с особенно активной работой местных волонтеров и инициативных групп, которые собирают данные о смерти.

Видео дня

Важно, что 5962 установленных погибших были офицерами - их доля среди всех потерь постепенно уменьшается. Всего журналисты смогли подтвердить смерть 143 087 российских оккупантов. Однако суммарные потери, предварительно, могут составлять 241 133 - 341 471 погибших.

"За две недели это число выросло почти на семь тысяч человек. Но эта резкая прибавка не связана с ситуацией на фронте", - добавили журналисты.

Стоит отметить, что Генштаб ВСУ сообщал о ликвидации ориентировочно 1 141 830 оккупантов.

Война в Украине - ситуация на фронте

В ночь на 28 сентября Силы специальных операций Украины во взаимодействии с повстанческим движением в РФ "Черная Искра" провели специальные мероприятия в результате чего были выведены из строя два критических элемента системы ПВО врага.

Вас также могут заинтересовать новости: