В год агрессор может выпускать до 700 этих машин.

Россия смогла наладить крупносерийное производство бронетранспортеров БТР-82, которое может достигать до 700 единиц в год. Об этом сообщает аналитик открытых данных (OSINT), который действует на платформе Х под псевдонимом Jompy.

Он обратил внимание, что в статистике российских потерь на фронте присутствуют в значительном количестве БТР-82, что косвенно свидетельствует об их активном использовании российскими войсками. При этом старые БМП-1 почти исчезли из таблиц с российскими потерями.

"Для тех, кто говорит, что это в основном восстановленные БТР-80, - нет. Россия почти не имела БТР-80 на складах до войны, поэтому это сомнительный источник для восстановленных БТР-80", - пишет он.

По мнению Jompy, Россия способна производить с нуля около 500-700 БТР-82 в год.

Что надо знать о БТР-82

БТР-82 - это российский колесный бронетранспортер, глубокая модернизация советского БТР-80. Машина предназначена для перевозки мотострелкового подразделения, обеспечения огневой поддержки и выполнения разведывательно-ударных задач.

Серийно выпускается с 2011 года.

В отличие от предшественника, БТР-82 получил усиленные двигатель и трансмиссию, улучшенную бронезащиту и более современную систему вооружения и прицеливания. БТР-82 может преодолевать водные преграды без специальной подготовки корпуса, а также имеет заднюю дверь для высадки пехоты, что повышает скорость десантирования под огнем.

Машина оборудована броней, обеспечивающей защиту от огня стрелкового оружия и обломков, есть возможность дополнительно устанавливать элементы противоосколочной или противокумулятивной защиты. При этом БТР-82 не рассчитан на длительный контакт с современным танковым или противотанковым оружием высокой мощности.

Электроника и прицельные комплексы модернизированы по сравнению с БТР-80: встроенные тепловизионные и оптические приборы позволяют вести стрельбу ночью и при плохой видимости.

Обычно машину хвалят за относительную простоту конструкции, мобильность на дорогах и вне их, возможность быстрого десантирования и относительно невысокую стоимость обслуживания по сравнению с гусеничной бронетехникой. В то же время БТР-82 критикуют за слабую защиту от современных противотанковых средств и уязвимость к минам.

