Как минимум 20–25 рейсов были перенаправлены или задержаны.

Аэропорт Берлин-Бранденбург вечером 31 октября приостановил полеты почти на два часа из-за обнаружения неизвестных беспилотников вблизи взлетно-посадочных полос.

Как пишет Clash Report, аэропорт не принимал и не отправлял рейсы с 20:08 до 21:58. Многие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты, в частности, в Дрезден, Лейпциг, Гамбург и Ганновер. Кроме того, наблюдались задержки при вылете и посадке самолетов.

В полиции Бранденбурга сообщили, что сотрудник аэропорта сообщил о появлении БПЛА возле аэропорта около 20:00. Полиция обследовала территорию с помощью вертолета и наземного патрулирования, но не обнаружила ни дронов, ни операторов.

Видео дня

Как минимум 20–25 прибывающих рейсов были перенаправлены, а вылет задержан или отменен, что привело к масштабным заторам в терминалах.

Аэропорт назвал остановку работы "мерой предосторожности" в соответствии с правилами безопасности полетов, запрещающими использование дронов ближе, чем на 1,5 километра от аэропортов.

Берлин-Бранденбург ежемесячно обслуживает миллионы пассажиров, и даже кратковременное закрытие аэропорта приводит к значительным логистическим и финансовым затратам для авиакомпаний и наземного персонала.

Немецкая служба управления воздушным движением зафиксировала 172 подозрительных инцидента с дронами вблизи аэродромов к сентябрю 2025 года.

Неизвестные дроны в Европе

За последние недели было зафиксировано более 50 случаев провокаций с дронами в 13 странах-членах Альянса. К примеру, в Германии почти половина таких случаев была зафиксирована вблизи аэропортов, а около четверти – над военными объектами, полигонами и складом боеприпасов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Вильнюса в ночь с 21 на 22 октября 2025 года приостанавливал воздушное движение из-за десятков воздушных шаров с контрабандой из Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: