По его словам, практически в 5 раз увеличилось количество баллистики, которая бьет по Украине.

Россия за октябрь выпустила по Украине 101 баллистическую ракету, что в 5 раз больше, чем за сентябрь. Об этом рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

"Если я назову цифры, они вас поразят. Всего по Украине за октябрь была выпущена 101 баллистическая ракета. Такого раньше не было. Если взять результаты прошлого месяца, то речь шла о 21 баллистической ракете", - сказал он в эфире Еспресо.

По его словам, практически в 5 раз увеличилось количество баллистики, которая бьет по Украине.

Видео дня

"Раньше мы обсуждали, что россияне увеличат удары баллистикой из-за того, что у нас не хватает противоракетных систем таких, как Patriot. Не знаю, работает ли SAMP/T по баллистике, пока не было сообщений об этом. Всего в октябре было выпущено 87 "Искандеров-М" и 14 "Кинжалов", - отметил Романенко.

Он утверждает, что наши возможности в уничтожении таких ракет невысокие: из 87 "Искандеров-М", запущенных по Украине, удалось сбить только 14, а из 14 "Кинжалов" - только 2. Эксперт добавил:

"Россия накапливала эти ракеты с весны. ГУР нам говорит, что россияне способны выпускать примерно до 70 ракет, реально чуть меньше. Планы россиян на 2025 год - 750 баллистических ракет и примерно 20 "Кинжалов". Явно, что долгое время происходило накопление и сейчас они этот запас активно используют против наших объектов инфраструктуры, также и против военных".

Удары РФ по Украине

Российская армия 30 октября нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Украине - в Воздушных силах отметили, что похожая атака была 5 октября. По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнатв, враг атаковал Украину 705 средствами воздушного нападения - дронами и ракетами различных типов.

Он добавил, что противник применил фактически всю номенклатуру вооружения, что имеет в наличии: по разным регионам Украины россияне били ракетами воздушного, морского и наземного базирования.

Вас также могут заинтересовать новости: