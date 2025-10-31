По словам "Юнги", предвзятое отношение чаще всего проявляют те, кто не имел опыта работы с женщинами на боевых позициях.

Некоторые люди говорят женщинам, чтобы они шли на фронт, впрочем, когда женщина пытается попасть на боевую должность, то ее не хотят брать.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказала военнослужащая бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Ева с позывным "Юнга".

Отмечается, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины значительное количество женщин присоединилось в ряды ВСУ. По мнению "Юнги", несмотря на расширение их участия в войне, некоторые люди еще не привыкли к тому, что женщины выполняют в армии те же функции, что и мужчины.

"Интересный нюанс, что есть люди, которые с радостью говорят женщинам: "Иди на фронт", но когда ты пытаешься попасть на боевую должность, тебя не хотят брать", - отметила она.

По словам военной, предвзятое отношение чаще всего проявляют те, кто не имел опыта работы с женщинами на боевых позициях.

Так, "Юнга" предполагает, что возможно, нужно больше времени для полного понимания людей, что женщины такие же важные на фронте, как и мужчины.

Женщины в ВСУ

Как сообщалось ранее, в украинской армии служит около 70 тыс. женщин, из которых лишь 5 тыс. 500 находятся в зонах боевых действий. По словам активистов, сексизм до сих пор является проблемой, а некоторые женщины жалуются на укоренившиеся предубеждения.

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отметил, что мобилизация женщин в ВСУ обсуждается постоянно, но пока этот вопрос не является срочным в их комитете.

Он также отметил, что механизм привлечения женщин существует: "Кто хочет воевать, пойдет". Этот вопрос находится "в поле зрения" депутатов, но пока не стоит на повестке дня.

