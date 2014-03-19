Мирошниченко "оправдал" свое вчерашнее поведение в НТКУ

Депутаты от фракции "Свобода" констатируют, что могли бы действовать более вежливо по отношению к Пантелеймонову в условиях мирного времени. Об этом заявил член фракции "Свобода" Игорь Мирошниченко на брифинге в среду, сообщает Украинская правда.

Он напомнил, что в течение длительного времени Первый национальной занимался искажением информации, в частности и в отношении акций протеста в Киеве, "был источником лжи, лжи и надругательства над журналистским трудом".

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После смены власти, по словам Мирошниченко, в политике канала практически ничего не изменилось, но "каплей, которая переполнила чашу терпения" стала продолжалась трансляция подписания самопровозглашенным правительством Крыма документов по присоединению АРК к России в прямом эфире.

"Потом, когда был убит первый украинский военный они через ретрансляцию "Громадського" показывали празднования на Красной площади в Москве, праздничный концерт. Это конечно вызвало наше глубокое возмущение, и у нас не было другого выбора, как пойти к господину Пантелеймонову и попросить его написать заявление", - сказал Мирошниченко

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"Нам пришлось действовать не совсем корректным способом. В условиях обычного времени, бесспорно, мои действия как народного депутата могли бы быть оценены как слишком жесткие. Однако сейчас Украина живет в условиях оккупации и войны. Я считаю, что предоставление информационного пространства для пропаганды врагу является государственной изменой", - заявил он.

Вместе с тем депутат от "Свободы" Андрей Ильенко сообщил, чтопрокуратура уже начала расследовать данный вопрос "объективно со всех сторон, учитывая информационную политику канала в течение длительного времени".

В свою очередь, журналист "Громадського" Андрей Сайчук пояснил, что трансляция концерта с Красной площади продолжалась буквально 5 минут.