ГПУ проведет объективное расследование действий депутатов "Свободы" в НТКУ

Как передает корреспондент УНИАН, об это заявил и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий.

«Всем действиям будет дана объективная оценка, никакого политического подтекста не будет. Если совершено правонарушение, все обстоятельства будут расследованы, и будет принято законное решение», - сказал Махницкий.Читайте такжеЯценюк назвал недопустимыми действия народных депутатов в НТКУ

При этом он подчеркнул, что расследование будет полностью объективным и будут расследованы все обстоятельства дела, в том числе те, что привели в такому развитию событий. Вместе с тем и.о. генпрокурора пока не уточнил, по какой статье будет вестись расследование. «Сегодня будет принято решение (по статье – УНИАН)», - сказал Махницкий.Читайте такжеСвободовцев обвинили в удалении скандального видео, свидетельствующего о "преступлении"

Как сообщалось, вечером 18 марта народные депутаты от ВО "Свобода" силой вынудили и.о. президента НТКУ Александра Пантелеймонова написать заявление об увольнении.