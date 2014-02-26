Королевская не исключает, что пойдет в президенты
13:29, 26 февраля 2014Политика
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Экс-министр социальной политики Наталия Королевская не исключает возможности баллотироваться в президенты на досрочных выборах в мае этого года.
Королевская, возможно, будет баллотироваться
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции.
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На вопрос о том, будет ли она участвовать в выборах Президента Украины, Королевская ответила, что об этом пока рано говорить. «Я не исключаю такой возможности», - заявила она.
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