МИД: Утверждение МИД РФ об угрозах гражданским правам представителей нацменьшинств ложные

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, которое обнародовал департамент информационной политики.

«Вполне предвзятым и не соответствующим действительности является обвинение относительно ”террористических методов подавления несогласных” и распространение ”неонацистской идеологии” со стороны политических сил, получивших поддержку большинства граждан на парламентских выборах 2012 года и которые сейчас берут на себя ответственность за ситуацию в стране», - говорится в заявлении.

«На нынешнем этапе Украина особенно заинтересована в поддержке международным сообществом усилий, направленных на обеспечение экономической стабилизации и предупреждения возможных угроз территориальной целостности и суверенитета государства. Особые ожидания в этой связи возлагаются на государства-гаранты территориальной целостности и политической независимости Украины в соответствии с Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештского меморандума)», - отмечается в заявлении.

«В этом контексте, - подчеркивается в заявлении, - в Украине придают важное значение заявлению Министра иностранных дел Российской Федерации как одной из сторон Будапештского меморандума о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела Украины и важность создания условий для развития Украины как части общеевропейской семьи».

«С нашей стороны подтверждаем преданность украинско-российским отношениям на новой, действительно равноправной и добрососедской основе, что было особенно отмечено в обращении к украинскому народу исполняющего обязанности Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины Турчинова. Сразу после завершения формирования нового правительства Украины украинская сторона будет готова к возобновлению полномасштабного двустороннего диалога в рамках институтов украинско-российской межгосударственной комиссии», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, глава МИД России Сергей Лавров призвал Генерального секретаря Совета Европы к проявлению взвешенного подхода к событиям в Украине, а также обратить особое внимание на те решения, которые противоречат нормам Совета Европы, «ущемляющих языковые права русских и других национальных меньшинств, проживающих в Украине».