Ющенко рассказывает Европе, как стать менее зависимыми

Украина выступает за формирование прозрачного баланса интересов между производителями, транзитерами и потребителями нефти и газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая сегодня на пленарном заседании Вильнюсской конференции по энергетической безопасности «Развитие энергетического сотрудничества с регионами Каспийского и Черного морей: навстречу расширению энергетического рынка».

Президент подчеркнул, что страны, присутствующие на Вильнюсском энергетическом саммите, имеют общие вызовы в энергетическом секторе: то ли речь идет о монополизации энергетических рынков, то ли о непрозрачных принципах формирования цен и т. п. По словам В.ЮЩЕНКО, Украина выходит из того, что европейское пространство относительно энергетической безопасности является целостным, и его неотъемлемой составляющей должно быть единое энергетическое пространство - от Каспия до Черного морю и к Балтике.

«Единые принципы, единые нормы действий, общая ответственность – это основы политики, которую мы сегодня исповедуем как государство», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он отметил важность подписания вчерашних документов, которые касаются, в том числе, и достройки нефтепровода Одеса-Броды-Гданьск-Плоцк.

«Очевидно, что производительных шагов такого порядка мы должны делать намного больше, мы обязаны пройти путь от состояния зависимости к состоянию справедливого сотрудничества на энергетических рынках. В этом контексте хочу подчеркнуть, что Украина уважает законное право стран-производителей энергетического сырья устанавливать цены, объемы добычи и графики поставок этого сырья, но мы также убежденно считаем, что принципы определения цен, объемов и маршрутов снабжения должны стать максимально понятными и максимально прозрачными», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что баланс интересов должен базироваться на основе ровных прав и равных подходов.

Также В.ЮЩЕНКО подчеркнул важность большей координации усилий международного сообщества относительно гарантирования безопасности транспортных коридоров, предупреждения техногенных катастроф и природных бед в районах энергетической инфраструктуры.

В.ЮЩЕНКО заметил, что по всему комплексу этих вопросов Украина открыта для конструктивного сотрудничества.