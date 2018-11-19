Смерть Януковича

Шокирующая новость о кровавом убийстве президента Украины в изгнании Виктора Януковича всколыхнула общественность и заставила задуматься о том, как далеко могут зайти украинские спецслужбы в ликвидации неугодных, инакомыслящих и крепких хозяйственников, говорящих неудобную правду о нацистском режиме Порошенко.

Первые слухи о том, как украинский негр-киллер из тернопольской ячейки экстремистской организации «Дорогами Тараса» сначала мазал салом пеньки, по которым Янукович бегал по ночам с фонариком, чтоб соседи не смеялись, потом стрылял в офицера, который прыкрывал экс-легитимного на корте машиной, умело маневрируя вокруг быстрой гориллообразной фигуры, а затем и вовсе пронзил спину Виктора Федоровича тупой тяжелой бандурой, кое-как замаскированной под теннисную ракетку, к счастью, оказались несколько преувеличенными. Как выяснилось позже, легитимный хозяйственник попал в реанимацию клиники Склифосовского с тяжкими телесными повреждениями, отдаленно напоминающими спортивную травму, которую он теоретически мог получить без постороннего вмешательства, но так ли это?

Доступные нам факты из открытых источников говорят о том, что Виктор Федорович в преддверии последнего слова в Оболонском суде, на котором он намеревался обнародовать сенсационную информацию о том, как Порошенко расстрылял Майдан, на который беззащитный Янукович в одних очках и с непокрытой головешкой вывел людей в знак протеста против высоких тарифов, заказа активистов и небывалого зубожиння, решил поиграть в теннис, чтобы собраться с мыслями, и неожиданно ударил себя коленом в позвоночник, вследствие чего серьезно повредил и то и другое, лишившись возможности не только ходить, но и выступать в суде: очевидно, срикошетив от позвоночника, колено Виктора Федоровича попало ему в рот, застряв в нем так глубоко, что охранники не смогли его вынуть впятером и были вынуждены вызвать реанимационную бригаду, пока Янукович не задохнулся.

Как выяснилось позже, легитимный хозяйственник попал в реанимацию клиники Склифосовского с тяжкими телесными повреждениями, отдаленно напоминающими спортивную травму, которую он теоретически мог получить без постороннего вмешательства, но так ли это?

Обычный человек, даже с хорошей растяжкой, без сомнения, не смог бы повторить этот акробатический трюк, но Виктор Федорович не зря слыл лучшим любительским теннисистом Украины в категории супертяжелых пенсионеров с криминальным прошлым и бессменным победителем закрытого элитного турнира «Большая шапка». «Теннис - это шахматы в движении», - любил повторять Виктор Федорович, разбивая ракетку о голову очередного выскочки, неосторожно выигравшего у него со счетом 6:0. Столь опытный игрок легко мог построить стратегию игры таким образом, чтобы переломать себе все кости после первой же подачи, тем более что про его изуродованное бесчисленными травмами чудотворное колено за годы правления в Украине не узнал только ленивый. Если бы Янукович играл в высокоскоростной хоккей, он проломил бы трибуну и выехал с противоположного конца стадиона на проезжую часть, где бы его сбил грузовик, но зачем подвергать опасности жизнь водителя, если и в благородном теннисе полным-полно всевозможных случайностей.

После Склифосовского многие говорили, что Янукович играл в теннис со страусами, и самый пугливый из них мог впопыхах засунуть голову не в землю, а в Януковича; высказывались предположения, что под больное колено президента-изгнанника мог попасть земляной заяц или кабан-подранок; наиболее смелые подозревали, что пожилого спортсмена со скуки избил клюшкой Путин. Однако, как бы там ни было, всех сильно настораживает, что смертельная травма настигла Виктора Федоровича именно накануне последнего судебного слова, после которого довольно быстро последовал бы приговор с конфискацией, а шутить с конфискациями Янукович не любит с детства. Гораздо продуктивнее потянуть резину до президентских выборов в Украине, когда кто-нибудь из зубожилых победителей или, что вероятнее, победительниц помилует подсудимого в счет его спортивных заслуг.

После Склифосовского многие говорили, что Янукович играл в теннис со страусами, и самый пугливый из них мог впопыхах засунуть голову не в землю, а в Януковича

Исходя из всего вышеперечисленного, легко понять, что зловещее покушение на Виктора Федоровича организовала украинская власть, которой невыгодны честные заявления президента-бессребренника, каленым железом выжигавшего коррупцию в окружении Порошенко. К счастью, судьба распорядилась так, что Янукович выжил и по-прежнему готов ворошить шоколадное гнездо хунты. Но до новой даты последнего слова крепкого хозяйственника, назначенного, как известно, на 5 декабря, злоумышленникам придется придумать что-нибудь поинтереснее больного колена или сломанного позвоночника. Смерть тяжелого тупого предмета не за горами, но до нее ему еще надо дожить.

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Всех желающих помочь украинской армии просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ