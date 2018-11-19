Януковичу разрешили выступить на суде с последним словом лежа или сидя из-за его "спортивной травмы"

Адвокаты экс-президента заявили, что он находится на лечении и поэтому не сможет сегодня выступить в суде с последним словом, как это было запланировано ранее.

Суд по делу о совершении бывшим президентом Виктором Януковичем государственной измены удовлетворил ходатайство стороны защиты и перенес заседание на 5 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, Оболонский районный суд Киева, где слушается дело, принял решение перенести на 09.00 5 декабря заседание, на котором Янукович должен выступить с последним словом.

Такое решение было принято в связи с тем, что адвокаты Януковича предоставили справку из лечебного учреждения Москвы о том, что Янукович находится на больничном.

Суд готов заслушать последнее слово экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о его государственной измене, даже если он будет выступать лежа.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании коллегией судей Оболонского районного суда Киева.

Заседание началось с заявления адвоката беглого президента Александра Горошинского, что Янукович сегодня не будет выступать в суде, поскольку находится на лечении и будет оставаться там еще 2-3 недели.

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«Я подал в суд ходатайство о невозможности выступления Януковича по состоянию здоровья. Я предоставляю суду оригинал справки, согласно которой мой подзащитный госпитализирован в связи с получением травмы, сегодня он находится на лечении и не имеет возможности самостоятельно передвигаться и подняться с постели. В справке говорится о предварительном диагнозе. Сегодня-завтра будет четко установлен точный срок его лечения. Приблизительный срок, о котором заявлено в справке, - это 2-3 недели», - сказал адвокат.

Также Горошинский добавил, что Янукович получил «травму позвоночника и сустава». Он также обратился в суд, чтобы тот направил запрос в лечебное учреждение, где находится подсудимый, чтобы получить официальный ответ о состоянии его здоровья и сроке лечения.

Адвокат с учетом этих обстоятельств попросил суд перенести заседание, на котором Янукович должен выступить с последним словом.

В свою очередь, представители обвинения заявили, что в справке, которую предоставил адвокат, ничего не сказано о том, что Янукович не может участвовать в заседании суда. В частности, прокурор Руслан Кравченко заявил: «Эта травма не тяжелая, и мы считаем, что она позволяет Януковичу участвовать в последнем слове. В ней не указано, что Янукович должен находиться в больнице и что он не может участвовать в судебном заседании».

Кроме того, Кравченко добавил, что согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины при осуществлении специального судебного производства не предусмотрено последнее слово в случае, если обвиняемый скрывается от уголовной ответственности и находится в розыске. По его словам, суд неоднократно предлагал Януковичу и сейчас предоставил ему возможность выступить с последним словом. Но обвиняемый ее не использовал, зато уклоняется от судебного процесса.

Как заметил прокурор Максим Крым, в справке, которую принес адвокат, не сказано о тяжелом состоянии, тяжелой болезни, которая может быть препятствием для допроса обвиняемого в суде.

В итоге председательствующий по делу судья Владислав Девятко сообщил, что суд удовлетворяет ходатайство адвокатов и готов перенести заседание ввиду болезни Януковича. В то же время он призвал адвокатов не обманывать суд: «Я не могу допустить откровенной лжи. Александр Горошинский прибег к ней, поскольку ни слова о травме позвоночника в справке нет. Диагноз суд не будет называть ввиду судебной этики».

Также Девятко заявил, что суд предоставляет три недели перерыва для того, чтобы Янукович поправил свое здоровье и выступил в суде. При этом он напомнил, что у суда существует практика, когда говорили люди с больничной койки, сидя и даже лежа. И поэтому также суд готов заслушать Януковича при необходимости: «Суд объявляет перерыв для выздоровления обвиняемого, чтобы он обратился с последним словом. По поводу обращения в лечебное учреждение в России для уточнения диагноза, то суд получил справку от адвокатов и оснований не доверять ей в настоящее время нет. Поэтому у суда нет необходимости делать такое обращение».

«Что касается невозможности Януковича подняться с кровати, то суд сообщает, что неоднократно Оболонским райсудом проводились видеоконференции с подозреваемыми, обвиняемыми, потерпевшими с больничной койки. Поэтому не будет исключительной практикой, если Янукович до 5 декабря не сможет вылечиться, то суд не сочтет пренебрежением суда, если он выступит с последним словом, сидя или лежа на больничной койке», - добавил судья.

После этого он объявил перерыв в заседании до 9 утра 5 декабря.

Как сообщал УНИАН, по информации российских СМИ со ссылкой на врачей, Янукович травмировал позвоночник и колено во время игры в теннис.

Справка УНИАН. Экс-президент обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры просят назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.