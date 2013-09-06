Януковича отнесли к десятке лучших теннисистов Украины в своем возрасте

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины со ссылкой на всеукраинский журнал «Олімпійська арена», которому глава государства дал интервью во время рабочего отпуска в Крыму летом этого года.

Как отметил Янукович, он «увлекся теннисом приблизительно 13 лет назад. До того никогда не держал ракетку в руках. В один прекрасный день мой старый друг, который на тот момент уже лет десять регулярно играл в большой теннис, подарил ракетку со словами: «Вот тебе ракетка, тренируйся, и когда-то, через несколько лет мы с тобой сыграем». Тогда я дал себе обещание, что этот дружеский матч должен состояться не через годы, а через два месяца».

Как отметил глава государства, все свободное время он тогда посвятил упорным тренировкам: «Настольный теннис, в который я играл до тех пор, оказался «врагом номер один» большого тенниса. Там совсем другая механика движений. Если в настольном теннисе все движения короткие, то здесь нужен хороший разворот плеч, мощный мах. Ну и, конечно, четко просчитанная стратегия игры… Как говорят, в теннисе играют ногами, а побеждают головой».

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По словам Януковича, тот дружеский матч он выиграл, добавив, что уже вышел на «определенный уровень».

«Когда-то чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, который уже в зрелом возрасте начал заниматься теннисом, сказал, что этот вид спорта - это шахматы в движении. Полностью с ним согласен, ведь самое главнее в теннисе - это стратегия и тактика. Эту игру нужно видеть на два-три шага вперед. Нужно перед стартом рассчитать - как сделать подачу, как ее примет соперник, какими могут быть его возможные варианты ответа, и что ты будешь делать дальше. Пытаюсь под каждого партнера выбрать соответствующую тактику, в зависимости от его навыков, движения на корте и стиля игры», - рассказал глава государства.

По словам Президента, занятия теннисом, понимание тактики игры помогают ему и в работе. «В политике, как и в спорте, главное - это стратегия победы, план выигрышной борьбы. Если в спорте победа - это твой выигрыш, на мировой арене это - победа страны, то в политике в результате победы твоей команды выигрывает украинский народ. Но и в спорте, и в политике нужно выстраивать стратегию победы, анализировать свою игру и игру соперника», - сказал он.

«Спортивная подготовка - это, в первую очередь, выносливость, отличная физическая форма, воля к победе и командная работа - даже в таком индивидуальном виде спорта как теннис», - добавил глава государства.

Он рассказал, что пытается тренироваться регулярно.

В сообщении отмечается, что партнеры Януковича по корту поделились с журналом «Олімпійська арена», впечатлениями: у Президента феноменальное чувство мяча, умение вести игру и большой арсенал ударов. Он любит играть рваным ритмом, варьируя при этом темп игры, чередуя активные, быстрые мячи с резаными, сокращенными ударами. Как считают специалисты, в своей возрастной категории глава государства входит в десятку лучших игроков Украины. Скорость подачи мяча у Президента около 180 км/час, у профессиональных игроков - около 220 км/час, отмечает издание.