Януковича госпитализировали с травмой позвоночника — росСМИ

Сообщается, что беглый президент получил серьезные травмы во время игры в теннис.

В Московскую клинику имени Склифосовского доставили пациента, очень похожего на беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

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Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь информацию, полученную источником от одного из дежурных врачей больницы.

По словам медика, Янукович поступил в клинику еще в пятницу, в обездвиженном состоянии. У него подозревали серьезную травму позвоночника, а так же травму колена. Травмы, по имеющимся данным, экс-президент получил во время игры в теннис на известном подмосковном теннисном корте, откуда его в карете скорой помощи увезли в больницу.

Врач сообщил, что Януковича сопровождали несколько человек, кто это — ему неизвестно.

В блоке больницы, где оказывали помощь экс-президенту, на некоторое время ограничили доступ для посетителей. Затем Янукович был направлен в реанимацию, но в скором времени его увезли в какую-то частную клинику.

Напомним в августе в сети появилось свежее фото Януковича в России. Адвокат Виктора Януковича Виктор Овсянников встретился со своим подзащитным в России, после чего обнародовал свежую фотографию президента-беглеца.