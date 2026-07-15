Один из самых ярких звездопадов года уже близится: когда смотреть Персеиды

Уже через несколько дней на небе начнётся одно из самых красивых астрономических событий года - метеорный поток Персеиды.

Уже в ближайшие дни на ночном небе начнётся ежегодный звездопад Персеиды – один из самых ярких и популярных метеорных потоков. Наблюдать его можно с 17 июля по 24 августа, а максимальная активность ожидается 12–13 августа. В это время при благоприятных условиях можно увидеть до 80 метеоров в час, пишет Blikk.

Персеиды возникают, когда Земля проходит через шлейф пыли и мелких частиц, оставленных кометой 109P/Свифта – Туттля. Попадая в атмосферу, эти частицы сгорают, оставляя яркие световые следы. Большинство из них имеют размер песчинки, однако иногда встречаются более крупные фрагменты, вспыхивающие особенно ярко.

Название метеорного потока связано с созвездием Персея, откуда, как кажется наблюдателям, вылетают метеоры. На самом деле это лишь эффект перспективы.

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Для наблюдения не понадобятся телескоп или бинокль – достаточно найти место вдали от городских огней с открытым обзором неба. Лучше всего наблюдать звездопад поздно ночью или под утро, когда созвездие Персея поднимается выше над горизонтом. Чтобы впечатления были комфортнее, стоит взять с собой тёплую одежду, удобный шезлонг или плед, а также фонарик с красным светом, который не ухудшает адаптацию глаз к темноте.

Яркий лунный свет может помешать наблюдениям, поэтому наиболее удачными будут ночи, когда Луна не освещает небо слишком сильно.

Персеиды представляют интерес не только для любителей астрономии, но и для учёных. Наблюдения за метеорным потоком помогают изучать его активность, свойства частиц и изменения, связанные с кометой-родоначальницей.

Главная особенность Персеид – их непредсказуемость. Никогда нельзя заранее узнать, когда именно по небу пронесётся особенно яркий метеор или огненный болид. Если в ночь максимума погода окажется неблагоприятной, не стоит расстраиваться: высокая активность потока сохраняется ещё несколько дней, поэтому шанс увидеть красивый звездопад остаётся.

Вэ том году жители Европы смогут увидеть редкое полное солнечное затмение.

Уже 12 августа Луна полностью закроет Солнце над Гренландией, Исландией и севером Испании, а в других странах, включая Украину, будет видно частичное затмение. Максимальная продолжительность полной фазы составит около 2 минут 17 секунд.

В этот же день ожидается пик метеорного потока Персеиды, поэтому зрителей ждёт сразу два редких небесных явления.

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