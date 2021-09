Джордж Моул отвечал за создание и работу Левиафана – топора Кратоса.

На днях, 2 сентября, умер Джордж Моул один из ключевых сотрудников студии Santa Monica, работавший над экшеном God of War. Именно он был ответственен за создание и работу Левиафана – топора Кратоса.

Об этом сообщили коллеги разработчика, а причина смерти на данный момент неизвестна, передает IGN.

"Джордж был невероятно забавным, умным и душевным человеком. Он был одним из отцов Левиафана. Мое сердце разбито. Покойся с миром, брат", – заявил креативный директор Santa Monica Кори Барлог.

Джордж Моул успел поработать также над Crash of the Titans, Scarface: The World is Yours и Prototype 2. В феврале 2021 года он ушел из студии Santa Monica, чтобы работать над другим проектом.

Трейлер God of War (2018)

God of War – это продолжение серии экшн-игр о спартанце Кратосе, который сражается с богами. Игра вышла в 2018 году и стала мягким перезапуском франшизы, поменяв сеттинг с греческого на скандинавский. При этом сменился и тон повествования. У Кратоса появился сын Атрей, которого герой должен воспитывать.

Благодаря качественной постановке, интересным режиссерским решениям, увлекательному сюжету и зрелищным боям God of War была признана "Игрой года".

Автор: Сергей Коршунов